"Ça intéresse de moins en moins" : coup d'envoi des soldes d'hiver pour les commerçants berrichons

- 20, -30 et jusqu'à -50%. Les étiquettes sont prêtes dans les rayons des magasins berrichons pour les soldes d'hiver. Dès ce mercredi, et jusqu'au 7 février, les prix vont être de plus en plus intéressants . Cela intervient dans un contexte d'inflation et de budgets serrés pour de nombreux consommateurs. "Il est bien évident que la période est compliquée pour tout le monde donc ça va forcément être tendu cette année", prédit Stéphane Jacquet, président de l'office du commerce et de l'artisanat de Bourges. "L'argent qui est dépensé dans l'énergie, le chauffage, les produits du quotidien, ça va forcément peser sur les achats de produits non-essentiels", explique-t-il.

Les fêtes de fin d'année se sont plutôt bien passées pour les commerçants. "Cela a été positif pour les indépendants essentiellement. Les grandes enseignes ont plus souffert notamment de la concurrence d'Internet", analyse Stéphane Jacquet. Pour lui, les soldes interviennent trop rapidement après les dépenses de Noël. "Il faut les décaler au mois de février. Cela intéresse de moins en moins de gens", ajoute le président de l'office du commerce de Bourges, qui tient lui-même une boutique dans le centre-ville.