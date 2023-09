"Ça m'arrive de sauter des repas", le campus de Bayonne n'échappe pas à la précarité étudiante

Près d'un étudiant sur deux (46 %) a déjà sauté un repas à cause de l'inflation. C'est le résultat d'une enquête réalisée par l'association Cop1 qui lutte contre la précarité étudiante. La moitié des étudiants interrogés assure aussi avoir déjà renoncé à acheter certains aliments, par manque d'argent. C'est deux fois plus que parmi l'ensemble de la population française. La Côte basque n'échappe pas à cette précarité. Pour gérer leur argent, beaucoup d'étudiants font très attention à leur consommation. "Je prends ce qui est le moins cher, pas de marque, je réduis les quantités et ça m'arrive même parfois de sauter un repas", concède Sarah, étudiante en droit à Bayonne.

ⓘ Publicité

Moins de viande, plus de produits de marque de distributeurs

Ambrin, étudiant en licence d'économie et gestion, a, lui aussi, changé ses habitudes alimentaires, "Je mange beaucoup moins de poisson et de viande. 200 grammes ça coûte 5 euros et ça ne remplit même pas l'assiette donc je m'en passe et sinon je privilégie les aliments qui ne sont pas transformés, ça coûte moins cher même si ça prend du temps parce qu'il faut les cuisiner". Emma, elle, étudiante en DUT techniques de commercialisation, "regarde les prix, ce qui est le moins cher au kilo". Tout comme Margot qui fait attention à ne "pas prendre de la marque". Une habitude que beaucoup ont dû prendre en apprenant à vivre seuls pour la première fois.

Un petit boulot de 30h par semaine

Certains étudiants doivent aussi trouver un petit travail pour compléter leurs revenus et subvenir à leurs besoins. C'est le cas d'Aymen. Il est étudiant en fac de droit à Bayonne, mais aussi employé dans une chaîne de restauration rapide. "Je fais 30 heures par semaine pour pouvoir payer mon loyer. C'est ce qui me coûte le plus cher, 500 euros par mois. Comme on n'a pas encore beaucoup de cours en septembre vu que ce sont les débuts, j'ai demandé à mon patron de me mettre plus d'heures, comme ça je peux payer mon loyer et mettre un peu de côté."

Travailler en dehors des cours, c'est aussi le cas de Sarah. "J'ai un contrat étudiant de 10 heures dans un supermarché", raconte la jeune femme. "Le plus important ce sont les études, mais quand financièrement c'est compliqué, il faut aller travailler. Suivre les cours, travailler en plus, c'est compliqué parfois."

Tous se rendent au restaurant universitaire du CROUS de la Nive à Bayonne pour bénéficier du déjeuner à moindre coût. 1 euro pour les étudiants boursiers et 3,50 euros pour les non-boursiers. Cette année, le restaurant universitaire à Bayonne fait 650 couverts, contre 400 avant le Covid-19.