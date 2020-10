"Ça me fout en rogne", la détresse d'une commerçante de Château-Gontier face au nouveau confinement

Bis repetita. Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir un reconfinement général à partir de jeudi minuit, jusqu'au premier décembre au moins. Tous les commerces "non-essentiels" comme les bars, restaurants, boutiques de vêtements et de bijoux resteront rideau baissés ce vendredi. Pour ces derniers la fermeture sera réévaluée dans 15 jours précise le chef de l'Etat lors de son allocution ce mercredi.

On va laisser les supermarchés vendre de tout, et ça, ça me fout en rogne"

"Je pense aux vêtements que je vends, aux plantes des fleuristes, aux bijoux dans les boutiques, s'indigne Sophie Gaschot, gérante du magasin de prêt-à-porter La Fée Fifi à Château-Gontier-sur-Mayenne, tout ça on ne pourra pas le vendre, à contrario, on va laisser les supermarchés vendre de tout, et ça, ça me fout en rogne"

Les supermarchés font en effet partie de la liste des commerces qui pourront rester ouverts, tout comme les commerces de bouche. Les bars, restaurants resteront eux fermés, tout comme les boutiques, mais le chef de l'Etat a donné précisions sur ces dernières : « Tous les 15 jours, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie, nous déciderons le cas échéant de mesures complémentaires et nous évaluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes, en particulier sur les commerces ».

« Je sais que beaucoup de commerçants espéraient ne pas fermer, je sais que pour les commerces de centre-ville, je demande un très gros effort », a convenu le président de la République.