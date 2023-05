"Ça me sécurise" : pour leurs petits achats, des habitants de Dordogne paient en liquide "tout le temps"

"Même quand je vais faire les boutiques à Périgueux, je règle en espèces". Fatima, habitante du Bugue en Dordogne, fait partie des nombreux Français qui privilégient encore les paiements en liquide. Selon une étude de la Banque centrale européenne, la moitié des transactions (hors achats sur internet) réalisées en France en 2022 l'ont été en espèces .

"Je vais chercher mon argent, et je pars avec. J'aime bien tenir mes comptes comme il faut, et ça me sécurise d'avoir du liquide sur moi", raconte encore Fatima, 64 ans. "Pour moi la carte bleue, c'est le moins possible", ajoute Françoise, "parce que j'ai horreur des facturettes." Marina, qui privilégie également les billets et pièces de monnaie pour "le marché, la boulangerie, la poissonnerie", estime que "c'est plus simple pour sa comptabilité".

Le liquide, monnaie courante au marché

Les achats du quotidien, comme les courses au marché, sont justement les plus concernés par les paiements en espèces. "Quand je fais le marché, je tire du liquide parce que c'est plus facile pour les gens qui vendent", explique Cécile devant un distributeur automatique du Bugue. "Le marché, c'est l'exception", ajoute Sylvie, "parce que très peu de commerçants ont une machine à carte".

"Avec de si petits paiements, on ne s'en sortirait pas", justifie Edwige, qui ne dispose pas de terminal de paiement sur son stand de fruits et légumes au marché de la commune. "Il y a des frais, même pour les paiements sans contact. Mais les gens savent qu'au marché, les paiements se font en espèces. On n'a pas de mauvaise surprise." D'autres commerçants, en revanche, ont dû s'équiper. Annie vend les vins du domaine La Pèze, situé à Pomport : "Sur dix clients, cinq paient en carte. Donc si nous n'avions pas de terminal de paiement, on manquerait certaines ventes".