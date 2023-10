"Ça n'aboutit pas, le budget ne suit pas" : la construction face à l'inflation au salon de l'habitat à Limoges

Le salon de l'habitat avait lieu à Limoges ce week-end. 11 000 visiteurs se sont baladés dans les allées du parc des expositions pour élaborer leurs futurs projets de maison. Le secteur de la construction est en difficulté à cause de l'augmentation des prix, notamment ceux des matières premières. Selon l'Insee, au premier trimestre 2023, l’indice du coût de la construction augmente de 6,62 % sur un an.

Bon nombre de potentiels acheteurs, notamment les primo-accédants, y réfléchissent à deux fois avant d'investir. Elisa et son compagnon sont encore en phase de réflexion. Ils feuillettent avec curiosité le catalogue du stand de Maisons d'en France. "Pour le moment, on va avoir entre cinq et dix mille euros maximum d'apport. Au niveau du prêt, tout va dépendre de ce qu'on nous propose" confie la jeune femme.

Une maison traditionnelle à 100 000 euros

La mère d'Elisa est à côté et elle n'en croit pas ses oreilles quand elle entend les tarifs autour de 100 000 euros. "Entre ma maison et ce qu'elle va acheter, on va dire qu'on est presque du simple au double" s'étonne-t-elle. Cela fait 20 ans qu'elle a sa maison. "Je suis très heureuse d'avoir fait le pas à l'époque. J'espère que les jeunes d'aujourd'hui arriveront à avoir leur propre bien un jour" dit-elle en souriant.

Éric, un des commerciaux, leur présente certains modèles. L'entreprise a trouvé la parade pour attirer les futurs acheteurs et pallier la fin du prêt à taux zéro. "On a décidé de prêter des sous aux acheteurs. Ça peut monter jusqu'à 25 % du montant de la construction, à taux zéro" présente le vendeur.

"Les primo-accédants, ce sont eux les plus impactés"

Au stand de Delphine, pas grand monde. La hausse des taux des prêts ou encore celle du prix des matières premières ont fait baisser de 50 % sa clientèle en un an. "Ça n'aboutit pas parce que le budget ne suit pas, mais les banques ne suivent pas non plus" se désole Delphine. "Quand les clients arrivent, on leur demande déjà leur budget. Avant, ils avaient entre 180 à 200 000 euros. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ont entre 140 et 150 000 euros. Pour eux, ce n'est plus réalisable, malheureusement. Mais les primo-accédants, ce sont eux les plus impactés" explique la limousine.

En face, dans sa maison en bois, Jean-Paul, de la coopérative Limouzi Construction, est tranquillement installé. Ça n'a jamais aussi bien marché pour lui : plus 15 % de contrats d'une année sur l'autre. "Nos clients n'en sont pas à leur première construction. C'est généralement la deuxième, voir la troisième maison. Ils ont des ventes de biens, ils ont des apports financiers plus importants que les primo-accédants" conclue Jean-Paul.

La fourchette de prix pour une maison en bois est entre 2500 et 3 000 € le mètre carré, le double du prix d'une maison traditionnelle.