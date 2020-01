C&A : où sont les 30 magasins qui vont fermer ?

Coup de massue pour les employés de C&A. Pour la deuxième fois en moins d'un an, la direction du groupe spécialisé dans l'habillement a annoncé, le 17 janvier, la fermeture de 30 de ses magasins en France lors d'un comité central d'entreprise. 200 emplois sont menacés. 14 boutiques avaient déjà fermé en avril dernier.

Une décision que le groupe néerlandais justifie par la baisse de son chiffre d'affaires dans l’Hexagone. Contactée par l'AFP, la direction de C&A a expliqué que ce plan de fermetures vise à "s'adapter aux exigences d'un secteur de la distribution textile en constante évolution, et renouer avec la profitabilité".

"Beaucoup de salariés de plus de 50 ans" difficiles à reclasser

Selon Maria Rodrigues, déléguée syndicale centrale FO, les perspectives sont sombres pour "une population vieillissante, avec beaucoup de salariés de plus de 50 ans qui ont fait toute leur carrière chez C&A". "L'objectif est de reclasser un maximum de salariés mais c'est parfois très difficile compte tenu de l'éloignement des magasins, on a pu reclasser seulement 14 salariés sur une centaine lors du dernier plan", en avril, a-t-elle affirmé à l'AFP.

Avant la vague de fermetures d'avril 2019 C&A comptait près de 160 magasins et 2.800 collaborateurs en France. Dans un contexte de réduction d'effectifs dans la distribution (Carrefour, Conforama, Auchan ...) le secteur du textile-habillement est particulièrement fragilisé avec une baisse de la consommation depuis deux ans et une montée en puissance du commerce en ligne. Plusieurs chaînes ont réduit la voilure ces derniers mois comme New Look et Pimkie.

La liste des magasins concernés :