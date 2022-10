Ça plane à nouveau pour les agences de voyage du Limousin

Les Limousins voyagent à nouveau et s'envolent même pour des destinations lointaines selon le bilan dressé ce mercredi par plusieurs agences de voyages de Haute-Vienne et de Corrèze. Malgré les défis à surmonter pour organiser les séjours, elles ont même retrouvé leur activité d'avant Covid.

Après deux ans de turbulences liées à la crise sanitaire, les agences de voyages qui ont survécu se réjouissent de pouvoir à nouveau travailler un peu plus normalement. Il n'y a quasiment plus de restrictions pour les voyages à l'étranger et les clients sont de retour avec l'envie de s'évader, au point que l'activité a vraiment redécollé selon les agences qui se sont confiées à France Bleu Limousin.

Les destinations lointaines plébiscitées

La Polynésie arrive en tête des demandes enregistrées ces derniers temps, mais les voyageurs rêvent aussi de l'Océan Indien, de l'Asie ou du Mexique. Malgré la flambée des prix, qui a fait grimper les prix des billets d'avion de 30 à 40 %, les gens veulent partir loin explique Nathalie Missout, de l'agence Transazur Voyage, à Limoges. "Les réservations continuent à se faire pour la Laponie Finlandaise, pour laquelle on a un départ de Limoges en février. Là le budget se situe dans une fourchette de 2.100 à 2.600 euros par personne et sur les 180 sièges de l'avion, il n'en reste que trois disponibles"

Une belle dynamique malgré certains écueils

La plupart des agences disent avoir retrouvé une activité équivalente à ce qu'elles connaissaient avant la crise sanitaire, même si elles rencontrent de grosses difficultés pour organiser les voyages. Principal problème : de très nombreuses annulations de vols, faute de remplissage des avions ou par manque de personnel. Une situation à laquelle est régulièrement confrontée Isabelle Bernard, la directrice de Rêve Voyage, à Brive.

"J'ai par exemple des départs sur l'Asie, vers le Vietnam et le Cambodge : les deux départs d'octobre et novembre ont subi des modifications et des annulations de certains tronçons. On a aussi eu des voyages purement et simplement annulés et donc on fait des contre-propositions aux clients." Les professionnels du voyage se montrent toutefois prudents, voire franchement réservés pour la suite. Ils redoutent d'être rattrapés eux aussi par la crise et peu envisagent l'été 2023 avec confiance.

Le bilan de la saison estivale à l'aéroport de Limoges, c'est aussi à découvrir dans le 9-12 de France Bleu Limousin, ce mercredi matin avec une émission spéciale depuis le hall de départ.