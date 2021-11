"Ça révolutionne le milieu agricole" : cinq associés louent une ferme à Montflours

L'association Terre de Liens lance ce lundi 15 novembre une campagne avec la voix de Guillaume Canet pour lutter contre la disparition des terres agricoles. Avec "Sans paysans, on fait comment?", l'association souhaite interpeller les citoyens sur le phénomène de concentration foncière. Chaque année, Terre de Liens rachète des fermes et permet à des paysans de s'installer. Il y a dix ans, cinq associés ont ainsi pu reprendre la ferme de La Gorronière, à Montflours, au nord de Laval.

La ferme de La Gorronière à Montflours fait 44 hectares. © Radio France - Maïwenn Bordron

Mettre fin à la spéculation

Pour acheter la ferme de la Gorronière, il fallait débourser 270 000 euros : une somme trop élevée pour Robert-Jan De Vinck, qui souhaitait se lancer avec quatre autres associés. "On n'avait pas forcément beaucoup d'argent ou pas d'argent du tout. Ça a permis d'avoir juste à emprunter pour l'activité. Sinon, ça aurait été moins d'investissement pour l'activité et ça aurait été aussi moins confortable au quotidien et plus dur à lancer", retrace le paysan de 39 ans.

Terre de Liens est là pour aider des jeunes et aussi des personnes pas forcément issues du milieu agricole à s'installer.

Robert-Jan de Vink, un des associés

Grâce à Terre de Liens, il n'y a pas de prêt à payer tous les mois, mais un loyer de 7 000 euros. Ce fonctionnement a été déterminant dans l'installation d'Estelle Losquin, une autre associée. "C'est un gros coup de pouce, complètement, ça facilite l'installation : ça révolutionne le milieu agricole", souligne celle qui est en charge du fournil de la ferme.

Estelle Losquin est en charge de la meulerie et du fournil de la ferme : 250 kilos de pain sont produits chaque semaine. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les associés ont pu investir dans du matériel et créer une ferme biologique. Aujourd'hui, on y trouve quasiment de tout : une boulangerie une meulerie, une salle de traite et une fromagerie. Le Gaec Radis et compagnie vend également des paniers de légumes.

Le jour où les associés veulent quitter la ferme, elle ne sera pas revendue, mais juste relouée à d'autres paysans. "Ça évite la spéculation foncière et l'augmentation du prix du foncier. À chaque fois qu'une ferme est revendue, les terres sont revendues et prix augmente forcément", dénonce Rober-Jan de Vink.

Au total, Terres de Liens a racheté cinq fermes en Mayenne, dont celle de Montflours.