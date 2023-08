"Ça risque d'être dur et violent" : semaine décisive pour les papèteries de Condat en Dordogne

La semaine s'annonce cruciale aux Papèteries de Condat. "L'été est passé, on va rentrer dans le vif du sujet", analyse Eric Pestourie, délégué CGT aux papèteries du Lardin. Après les vacances, et l'arrêt de l'usine pendant quinze jours, les salariés de la machine 89 retournent au travail ce lundi.

Les organisations syndicales veulent mettre la pression sur le groupe Lecta, et remobiliser les troupes, alors que de nouvelles réunions avec la direction sont prévues dans les prochains jours. Elles appellent à un rassemblement lundi à 7h30 devant la conciergerie de l'usine, juste avant l'embauche, pour dire non à la fermeture de la ligne 4 et à la suppression des 187 postes.

Retarder le PSE

"La direction va vouloir faire accélérer les choses", ajoute Philippe Delord, lui aussi délégué CGT et sécheur sur la ligne 4. Dès mardi, les syndicats rencontrent la direction dans le cadre du PSE. L'après-midi, une réunion est prévue à Bordeaux avec le président de la région Alain Rousset.

"Ça risque d'être dur et violent. On veut retarder le PSE au maximum" , ajoute Eric Pestourie. Lors du rassemblement lundi matin, les syndicats présenteront aux salariés leurs projets d'actions pour les jours à venir. Le nombre de salariés présents conditionnera la suite des événements. "On n'est que les représentants. Nous ne pourrons pas suspendre le PSE tous seuls", ajoute Eric Pestourie.