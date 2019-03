Ça sent bon le printemps : les restaurants de plage s'installent au Havre !

Le Havre, France

Le bruit des perceuses se fait entendre sur le bord de plage au Havre. Les ouvriers s'activent pour installer les restaurants de front de mer. L'ouverture de la saison est prévue samedi 23 mars. Mais avec la pluie et les vents violents des derniers jours, les travaux prennent un peu de retard. "On ne compte pas nos heures !", sourit Samy, qui vérifie les circuits électriques du restaurant Le Phare. "On peut aller de 11 heures à minuit. Il faut qu'on ouvre dans les temps", ajoute-t-il.

C'est une période à ne surtout pas rater pour les 17 restaurants installés sur la plage du Havre. "En six mois, on va faire notre année. On a recruté au mois de janvier, nous sommes 17 salariés au total. C'est une vraie petite entreprise", précise Yamina Guerpin, qui gère "Le France", une crêperie. Si la météo est clémente, les clients sont nombreux dès le premier week-end d'ouverture. "On aime bien venir ici, ça nous rappelle les vacances et les terrasses en été", expliquent des Havrais.

Les restaurants seront installés en bord de mer jusqu'à la fin du mois d'août.