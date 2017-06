Ça va brader à Rennes !

À la fois tradition commerciale et occasion de faire des bonnes affaires, la grande braderie de Rennes attend encore plus de 400.000 personnes venus de toute la Bretagne. Traditionnellement, la braderie rennaise marque le lancement des soldes d’été.

Deuxième plus grande braderie de France

Comme chaque année, le Carré rennais organise la grande braderie dans les rues du centre ville de Rennes. Créée en 1969, c'est, derrière Lille, la deuxième plus importante de France, en terme de fréquentation.

Un an après les manifestations contre la Loi-Travail et au milieu des nombreux travaux, Charles Compagnon, le Président du Carré Rennais, espère beaucoup pour les commerçants.

50 rues, 500 commerçants, 400.000 visiteurs

La grande braderie de Rennes est un rendez-vous de dimension régionale, puisque les commerçants et visiteurs viennent de toute la Bretagne. Pendant une journée, 500 commerçants envahissent 50 rues du centre-ville, pour accueillir, selon les années, entre 350.000 et 450.000 visiteurs.

Le Carré Rennais

Après les manifs...

Pour l’occasion, une bonne partie du centre-ville devient piétonnier. Les commerçants rennais (les sédentaires) sont prioritaires pour brader devant leur magasin. Ces commerçants ont désormais tourné la page des manifestations contre la Loi-Travail, qui ont vidé le centre-ville de sa clientèle, il y a un an.

... les travaux

Aujourd'hui, de nombreux travaux (Gare, EuroRennes, ligne B du métro, Centre des congrès, etc.) touchent le centre-ville et certains commerçants rennais disent en pâtir. Mais il faut aller voir ailleurs, comme à Bordeaux et son chantier du tramway, pour constater ce que peuvent amener par la suite ces "belles infrastructures", dit en substance Charles Compagnon.