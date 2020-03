"Ça va être l'hécatombe dans la restauration" : en Berry, l'inquiétude liée au coronavirus

Les bars, les restaurants, les cinémas, les discothèques sont fermés à partir de ce samedi à minuit. Une obligation pour lutter contre la propagation du coronavirus, selon le gouvernement. Mais un véritable coup dur pour les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie dans l'Indre et le Cher.

Des Castelroussins attablées en terrasse, des Berruyers un verre à la main dans un bar : ces scènes ne vont plus exister à partir de ce samedi à minuit et jusqu'à nouvel ordre. Les restaurants, les bars, les discothèques ou encore les cinémas ont obligation de fermer. Une décision annoncée ce samedi par le Premier ministre, alors que la propagation du coronavirus s'intensifie en France. Une annonce très forte donc. "Je comprends cette décision mais c'est catastrophique", répond d'emblée Véronique Gaulon, présidente de l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) dans l'Indre et le Cher.

Un report ou un étalement des charges ne suffira pas

Depuis le début du mois de mars, la fréquentation avait déjà nettement chuté en raison de l'inquiétude autour du coronavirus. Désormais, les bars et les restaurants doivent rester portes closes. "Le problème sera plus grave pour les TPE, qui constituent plus de 90% des entreprises dans le secteur. Ce sont des entreprises qui n'ont pas de trésorerie. S'il n'y a pas de recettes, elles ne peuvent rien payer", prévient Véronique Gaulon. L'inquiétude porte surtout sur les restaurants installés depuis peu de temps. "La marge de manœuvre est limitée. Sans recettes mais avec des remboursements d'emprunts et des charges à payer comme l'électricité, ils pourront payer peut-être pendant un mois mais pas plus. En plus, la visibilité est à très court terme pour ces petites entreprises", ajoute la président de l'UMIH en Berry.

Des mesures sont mises en place par le gouvernement, notamment une facilitation du chômage partiel et un étalement ou un report des charges sociales. "J'ai peur que ça ne suffise pas. Il faudrait au moins un trimestre blanc, un trimestre sans impôts, sans taxes, sans paiements obligatoires, éventuellement on peut freiner l'hécatombe, mais si on reste dans l'idée des reports, ça ne sert à rien", alerte Véronique Gaulon. "En plus, on n'a aucune idée de la durée : 15 jours, un mois, trois mois ? Si c'est un mois, tout le monde va faire le dos rond. Il y a des mesures de chômage partiel qui peuvent être mises en place. Mais on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est très angoissant", conclut-elle.