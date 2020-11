"Ça va patron ?" en Côte-d'or, des numéros pour répondre à l'angoisse des chefs d'entreprises

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Côte-d'Or ouvre une plateforme téléphonique pour entendre l'angoisse des chefs d'entreprise, leur permettre de parler, de se livrer. Une écoute pour éviter de sombrer et trouver des solutions.

"Ça va patron ?" C'est le nom d'une ligne ouverte mise en place par la Chambre de Commerce et d'industrie de la Côte d'Or pour permettre aux chefs d'entreprises de parler et de dire leurs angoisses.

Avec la crise économique et sanitaire, les salariés ne sont pas les seuls a se poser beaucoup de questions sur leur avenir. Les patrons se mangent les doigts aussi. Depuis le début de la pandémie, la Chambre de Commerce et d'Industrie a reçu mille appels à l'aide. Et derrière la demande de conseils techniques, il y' a souvent le besoin de parler, de se confier.

"On a des appels qui sont des appels de détresse humaine" détaille Delphine Still , la directrice de la CCI, "Par exemple une femme cheffe d'entreprise qui a crée son activité au mois de janvier , s'est vue bloquée au mois de mars alors qu'elle devait ouvrir son commerce. Finalement qu'elle rouvre au mois de juin , puis se retrouve de nouveau bloquée. Tout cela seule avec un enfant à charge. Elle n'a plus les moyens de se payer et de nourrir sa famille. Aujourd'hui , elle n'est plus capable d'entendre les solutions, tellement elle est emportée par l'émotion. Il faut donc que des professionnels prennent en charge ce type de demandes."

"Quand on parle de la solitude du dirigeant , ce n'est pas une légende "complète Eric Boudier, le président du SASTI , le Service d'Accompagnement Socio-Professionnel des Travailleurs Indépendants. "Quand on a passé sa vie dans son entreprise, c’est parfois dur de dire que ça va mal , et on n'ose pas en parler même à sa famille, ses amis. Le plus important c'est d'oser nous appeler, on va mettre en confiance cette personne, la recevoir en entretien. Et l'aider dans ses démarches, jusqu'au RSA , car certains en sont là."

Des coachs benévoles

Derrière le numéro de téléphone de "Ca va patron ?" , on trouve 7 coachs bénévoles, des patrons eux aussi qui appartiennent à un réseau d'entraide. Ce service s'adresse à tous ceux qui dirigent une société, que ce soit des auto-entrepreneurs ou des dirigeants de grosses entreprises. C'est un partenariat avec la Chambre Professionnelle du Conseil de Bourgogne, et voici ce qui est proposé:

Pour tout sujet concernant une problématique économique, administrative, juridique, financière, RH…, le chef d’entreprise peut contacter la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole par téléphone au 03 80 65 92 61 ou par mail au marie-valerie.bourgeois@cci21.fr pendant les heures d’ouverture de la CCI. En dehors des heures d’ouverture, il est possible de laisser un message sur le répondeur afin d’être recontacté dans les meilleurs délais.

Pour toute question relative à l’équilibre au travail du chef s’entreprise ou de ses salariés, pour bénéficier d’une écoute attentive et du soutien d’un professionnel de l’accompagnement de dirigeant (jusqu’à 2-3 heures d’accompagnement dans la structuration de vos solutions), le dirigeant d’entreprise peut envoyer un SMS en précisant ses coordonnées et les plages horaires auxquelles il souhaite être rappelé au 06 99 72 29 62 ou un mail à contact@cpc-bourgogne.org

La Medecine du Travail ouvre aussi une ligne pour les patrons

Ce numéro n'est pas le seul service de ce genre. La Médecine du Travail a mis elle aussi en place une cellule d'écoute : c'est est le 0800 002 376 , à destination des salariés et dirigeants d'entreprise salariés.

Il existe un autre numéro spécifique pour les employeurs mis en place par le ministère de l'économie et la CCI France :

Employeurs n° verts pour écoute psy : 0805 65 50 50 (ouvert de 8h à 20h)

"Parfois, on les voyant deux à trois fois, on peut dénouer des situations" , explique Amandine Faivre, psychologue du travail. "S'il faut accompagner davantage on transfère le dossier à un collègue clinicien , mais on ne laisse jamais personne tout seul."