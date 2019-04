Cabiron quitte le centre commercial Odysseum à cause du loyer trop élevé

Montpellier, France

Le centre commercial Odysseum à Montpellier qui fête ses dix ans cette année ( fin septembre) va connaître quelques changements. L'enseigne de vêtements Primarck est annoncée à la place de l'ancien bowling, Sephora et H&M vont s’agrandir et des commerçants locaux partent à cause des loyers trop chers. C'est le cas de Cabiron le traiteur spécialiste des macarons : le 30 avril il baissera le rideau.

60 000 euros d'augmentation sur l'année c'est au-delà de l'entendement

Comme tous les commerçants d'Odysseum, il a signé un bail de dix ans à l'américaine ce qui signifie qu' à l'issue de cette période, le propriétaire peut augmenter les loyers autant qu'il veut. Pour Gérard Cabiron le roi des macarons, l'augmentation est de prés de 300 %. "Je passe de 592 à 1700 euros le m2 soit pour une boutique de 50 m2 comme la mienne un surcoût de loyer de 60 000 euros par an. Je n'ai absolument pas les moyens de l'absorber" regrette l'artisan.

Les petits poussés vers la sortie

Comme Cabiron, d'autres "petits commerçants" ont du faire leurs valises. Le magasin de décoration Oxygène, celui de prêt a porter Charade il y a déjà plusieurs années ou le franchisé Geox. Ils sont remplacés par des enseignes nationales ou internationales qui ont les reins plus solides. "C'est dommage, la mixité c'est bien sinon on se retrouve avec _les mêmes enseignes dans toutes les villes_" déplorent des clients fidèles du centre commercial.

A l'origine, l'idée de Georges Frêche ( ancien maire de Montpellier) était de faire d'Odysseum un centre a ciel ouvert un peu comme une rue commerçante et il avait imposé au groupe Icade propriétaire de l’époque un quota de commerçants locaux. Depuis Klépierre a racheté et les règles ne sont visiblement plus les mêmes.

