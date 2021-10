Cacolac construit une usine dédiée aux vins en canette à Léognan

Jusqu'à présent, la marque bordelaise Cacolac faisait essentiellement parler d'elle à travers sa célèbre boisson chocolatée.

Mais elle possède également depuis 2011 une activité d'emballage de vin en canettes. Un marché de niche au départ, mais qui est en train d’exploser depuis la crise sanitaire selon la marque. Une étude, réalisée par la société Norstat en juin 2021, révèle que ce nouveau mode de consommation du vin est plébiscité par la génération Z (les jeunes de moins de 25 ans), qui ne sont plus attachés à la sacro sainte bouteille, et qui voient dans la canette un mode de consommation plus pratique et plus écolo puisque ces canettes sont 100% recyclables.

Une usine dédiée en 2022 à Léognan

Fort du potentiel de développement de ce nouveau marché, la marque vient donc d’investir dans une nouvelle usine à Léognan, juste à côté de son site actuel. Cette nouvelle usine de 2000 mètres sortira de terre fin 2022 pour un investissement de 5 millions au total. Cette usine spécialement créée pour le vin en canette va permettre à la marque de passer de 9 millions de canettes de vin actuellement produites sur les lignes de CACOLAC, à 40 millions à terme. Elle prévoit pour cela de recruter 10 à 15 salariés.

Comme pour les boissons chocolatées, ces canettes sont très marketées avec un slogan original "In can we trust", et un design très travaillé et très artistique.

Les canettes sont très travaillées graphiquement - @Cacolac

