Strasbourg, France

Le rapprochement devrait avoir lieu lors de la première quinzaine d'août. Caddie négocie encore avec Damix mais a priori, l'entreprise basée à Drusenheim depuis 1928 vendra 70% de ses parts à son concurrent polonais. Damix fabrique des chariots de supermarché et du matériel pour les magasins.

Ce qui était fabriqué avant en Pologne sera maintenant fabriqué en Alsace" - Stéphane Dedieu, le PDG de Caddie

Ce rapprochement va permettre à l'entreprise de "grandir" selon le PDG de Caddie Stéphane Dedieu. "On produit 260.000 chariots par an. Notre capacité, c'est au-delà de 500.000. Donc on a encore un espace à remplir, sachant que Damix fait à peu près 120.000 chariots. Ils ont pris de gros marchés sur l'Allemagne et ils avaient besoin de trouver un partenaire".

Stéphane Dedieu qui a repris Caddie en 2014 voit les choses en grand. Il espère doubler le chiffre d'affaires sur les 5 prochaines années pour atteindre près de 60 millions d'euros. avec des emplois supplémentaires à la clé. 300 personnes travaillent à Drusenheim actuellement. Et il assure que Caddie ne perdra pas son identité locale. "Vous savez, quand vous achetez une Mercedes actuellement, le premier actionnaire est chinois et puis heureusement, on pense que c'est une voiture allemande. Dans notre cas, c'est la même chose. On est français, ce sont des produits français et c'est pour ça que les clients nous les achètent" dit-il.