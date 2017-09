CAE: de nouveaux contrats en 2018 promet Françoise Nyssen

La fin des CAE touche aussi le secteur associatif sportif et culturel. Dans le cadre d'un déplacement à Biarritz, la ministre de la Culture a parlé pour 2018, de la création de nouveaux contrats "qui puissent être pérennisés".

La fin promise des CAE touche aussi le secteur associatif, en plus du secteur de l'éducation, de la santé. Questionnée à ce sujet, la Ministre de la Culture Françoise Nyssen souligne que c'est un sujet qui relève de la compétence du Ministère du Travail.

Comment pérenniser des emplois

Mais elle révèle aussi que le gouvernement "va essayer de réfléchir à comment faire en sorte que des emplois puissent être pérennisés plutôt que des emplois isolés. C'est toute cette réflexion qui va être mise en place, en étant bien attentif à tout le milieu associatif qui a besoin d’être entendu et soutenu.

Françoise Nyssen: "Il y aura finalement 300.000 contrats aidés en 2017" Copier

Françoise Nyssen rappelle aussi qu'en 2017, la loi de finances prévoyait 270.000contrats aidés et que 300.000 seront finalement créés, selon les chiffres du gouvernement

Contrat de filière

La Ministre de la Culture était à la salle de musiques amplifiées de l'Atabal à Biarritz. Elle venait signer le tout premier contrat de filière, entre son ministère, la région Nouvelle Aquitaine, et le CNV, le Centre National de la cahnson des Variétés et du jazz. Il s'agit de faire travailler ensemble les acteurs de la filière, et de pouvoir donner un coup de pouce financier.