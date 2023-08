Caeli-Energie, une start-up iséroise qui fabrique un climatiseur sans émission de chaleur vers l'extérieur

Le projet débute en 2019 au CNRS de Chambéry. Il associe aujourd'hui également l'INP de Grenoble.

L'entreprise Caeli-Energie a été créée en 2020 par Stéphane Lips et Rémi Pérony. Ce dernier en est aujourd'hui le président.

Il répond aux questions de Gérard Fourgeaud.

ⓘ Publicité

loading

Remi Perony avec un élément du climatiseur dans les mains © Radio France - Gérard Fourgeaud

"C'est presque de l'égoïsme, je climatise mon bureau, mais je réchauffe l'air du voisin", raconte Remi Pérony. "Chez Caeli ce n'est pas ça. On n'augmente pas le phénomène d'îlot de chaleur urbain"

"Le cœur thermodynamique, on le produit nous-mêmes avec des polymères. C'est de la bouteille d'eau plastique recyclée à plus de 80% et de la cellulose et de la viscose. Donc du papier, avec des particularités dans le tissage."

L'exposition "historique" des essais © Radio France - Gérard Fourgeaud

Cinquante climatiseurs ont été installés à titre expérimental dans des collectivités et des EHPAD. À l'automne, une nouvelle ligne pilote sera installée à Fontaine pour multiplier par 50 les capacités de production des moteurs thermodynamiques. Sachant que le produit final est assemblé en Haute-Savoie.

Tout est fabriqué en France. Le produit ne contient pas de fluide frigorigène, qui est un gros polluant.

Pour les collectivités et les bailleurs sociaux, il faudra compter 3.000 euros, pose comprise, pour climatiser une pièce de 40 m². Le climatiseur Caeli prétend également consommer cinq fois moins d'énergie qu'une climatisation classique.

Il existe des concurrents en Australie et en Chine, mais selon Remi Perony, leurs climatiseurs volumineux ne sont pas adaptés au marché européen.