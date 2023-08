Caen : 12 familles qui occupent illégalement un immeuble menacées d'expulsion par le bailleur

Depuis le 8 juin, douze familles, installées pour certaines depuis des années en France, originaires de Géorgie, d'Azerbaïdjan, du Nigeria ou encore de Côte d'Ivoire, occupent illégalement un immeuble à Caen. Situation qui a conduit le bailleur à saisir la justice, pour les expulser, le 8 aout dernier, dont l'audience a été renvoyée au jeudi 24 août, au tribunal judiciaire de Caen.

Un immeuble inoccupé depuis 18 mois

Contactée par téléphone, l'avocate des 40 personnes concernées, Alexandra Maillard assure qu"'il s'agit bien d'un "immeuble vide, et inoccupé depuis 18 mois", mais dont Inolya (le bailleur), affirme vouloir réhabiliter, pour ensuite le revendre. Or, pointe -t-elle du doigt, "Dans les quatre blocs d'immeubles, deux sont déjà occupés par des locataires. Ce projet de réhabilitation n'est pour le moment pas commencé."

Le 115 saturé, pas de places pour des logements sociaux

Si elles sont expulsées, où logeront ces 12 familles ? Pour l'avocate, le mystère reste entier, d'autant plus que de nombreuses solutions ont été testées : un appel au 115, le numéro d'urgence pour les personnes sans abris, mais sans succès, puisque saturé de demandes, tout comme pour les logements sociaux, qui ont déjà une grande liste d'attente. L'avocate l'assure, les familles suivent des cours de français, et sont bénévoles dans des associations.

Plusieurs enfants scolarisés à Caen

Mais la situation s'avère assez délicate, puisque parmi les 20 enfants, la plupart sont déjà scolarisés depuis parfois des années dans les écoles primaires, collèges et lycées de Caen et de l'agglomération. A l'approche de la rentrée, cela inquiète fortement l'avocate :"On ne peut pas laisser les enfants comme cela, dans la rue."*

Les familles soutenues par des associations et professeurs

De son côté, le bailleur accuse lui, les occupants illégaux de l'immeuble d'avoir laissé les locaux se dégrader...ce que nie l'avocate, qui assure que tout est en bon état. En l'honneur des familles, des mouvements de soutien s'organisent donc : un rassemblement est notamment prévu devant le tribunal judiciaire de Caen, ce jeudi 24 août, avant l'audience. Seront présents des associations, proches des familles et professeurs des enfants scolarisés.