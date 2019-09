Caen : 300 personnes défilent contre l'expulsion du squat du Marais

Caen, France

Depuis le 2 septembre, le squat du Marais, situé dans le quartier de la gare à Caen, l'un des plus grands squats de France, est sous la menace d'une expulsion.

Des enfants qui font leur rentrée sous la menace d'une expulsion

La semaine a donc été rude pour les 250 habitants, hommes femmes et enfants, tous sans papiers, qui y vivent. "On ne peut pas partir habiter dans la rue, pas avec les enfants qui ont fait leur rentrée scolaire" témoigne une habitante. Arrivée du Nigeria avec sa famille, ça fait 16 mois qu'elle a trouvé refuge au Marais.

Une semaine de tension et de stress

Parmi les manifestants, des militants également, venus montrer leur soutien aux habitants et tenter de remobiliser les troupes. "On est tous très fatigué, on a vécu une semaine très tendue explique Alex. Tous les matins on s'est réuni à 5h30, au cas où il y aurait une opération de police. Pour l'instant il n'y a pas eu d'expulsion alors on souffle un peu aujourd'hui. Beaucoup de familles qui avaient quitté le Marais par peur de la police commencent à revenir".

Militants et habitants espèrent une levée de cette menace d'expulsion. Les manifestants, partis du Château, ont défilé dans le centre de Caen, avant de marcher en procession jusqu'au squat du Marais.