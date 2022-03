Caen : ces commerces d'Europe de l'Est impactés par la guerre en Ukraine

La devanture de "La Boutique Russe" est rouge, sa vitrine fracassée. "Ca n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine", assure le fils du gérant, Daniel, qui justifie la vitre cassée par un différend avec un concurrent au moment des fêtes de fin d'année. Malgré tout, depuis le début du conflit en Ukraine, le 24 février dernier, les boutiques russes, comme celle gérée par Serge Kovaliov, d'origine moldave, commencent à subir les conséquences du conflit.

Délais de livraison plus longs, moins de produits dans les étals

Pourtant, les étals semblent pleins à première vue. "_On a du borchtch (soupe ukrainienne à base de légumes), de la farine de sarrazin de Russie, de la bière_", énumère Serge avec un lourd accent moldave. Au bout de la rangée, à côté de la porte d'entrée, le frigo est vide : "avant on y mettait du saucisson, des produits frais comme du yaourt. Là il n'y a plus rien", se désole le gérant. Certains produits ne passent plus la frontière russe pour aller en Allemagne, pays d'où partent les livraisons. Ces livraisons justement, elles sont de plus en plus espacées. "Avant on en avait une à deux tous les deux mois. Maintenant, ça risque d'être trois mois, voire plus vu que les frontières sont bloquées", angoisse Serge.

Les étals sont encore presque pleins dans une boutique de produits d'Europe de l'Est de Caen. © Radio France - Cédric Hermel

"Avant on avait des produits ukrainiens, moldaves, polonais ou encore russes, mais certains sont en rupture", déplore Serge.

La gérante d'une autre épicerie de produits de l'Est, Ani Sargsyan, d'origine arménienne, est plus sereine. "J'ai encore appelé mon fournisseur pour lui demander si tout allait bien se passer pour les livraisons. Il m'a assuré que oui. Même si les délais vont être plus longs, les commandes que j'ai passées vont bientôt arriver", assure-t-elle confiante. Elle tient dans sa main un produit ukrainien en conserve, une soupe. Elle en a encore en stock. "Je commence à me dire qu'il faut commander plus de quantité, histoire de faire des réserves." Elle affirme qu'elle va pouvoir tenir le choc, en tout cas pour le moment.

Se prémunir d'éventuels débordements

A côté des conséquences économiques, Serge Kovaliov espère ne pas être touché pas d'éventuels débordements. "Les autorités nous ont conseillé d'installer une grille pour éviter tout problème", assure l'homme aux cheveux grisonnants. "C'est déjà arrivé que des clients nous montrent leur mécontentement, et boycottent le magasin depuis quelques semaines", assure le fils du gérant, Daniel. Ce n'est pas à la hauteur des menaces reçues par un magasin toulousain qui produit des plats à base de poutine, qui est aussi un fromage canadien. Autre exemple : ce magasin rennais qui vend des produits russes, vandalisé dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 mars. Mais le boycott est déjà là estiment les deux caennais : "il n'y a plus personne, la boutique est vide", interpelle Serge.

Il y a du monde de passage, en revanche, dans la boutique d'Ani, notamment un enfant qui est venu exprès pour acheter une friandise. Un geste qui a le mérite d'arracher un sourire au visage de la caennaise d'origine arménienne, visiblement très préoccupée. "Une partie de ma famille est bloquée à Kyiv, ils ne peuvent même plus dépenser d'argent puisque leur compte est bloqué. J'ai essayé de leur transférer de l'argent dans plusieurs banques, mais à chaque fois ce n'est pas possible", angoisse-t-elle. "Je prie tous les jours pour qu'ils s'en sortent. Je prie pour le peuple ukrainien. Ce qui se passe (elle marque une pause), c'est horrible", souffle la jeune femme. Serge aussi a de la famille bloquée dans le pays. Lui aussi espère que le conflit va s'arrêter le plus vite possible.