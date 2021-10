Caen : des habitants grognent contre la nouvelle vocation d’une piscine publique

C’est une première à Caen : la fermeture d’une piscine au grand public pour en faire un “centre de formation à la natation”. Les bassins de la Grâce de Dieu sont désormais réservés à l’apprentissage, pour les enfants comme pour les adultes. “Le savoir-nager est en chute libre et donc on a voulu donner vraiment un signe fort” explique Aristide Olivier, maire-adjoint chargé des sports.

Avant de prendre sa décision, la mairie a regardé la fréquentation de cette piscine : 112 abonnés à l’année et 35 autres clients quotidiens. Très peu pour un équipement qui coûte 650 000 euros annuels pour 50.000 euros de recettes. La piscine non rentable a donc une nouvelle vocation d'école de natation. “Un choix politique qui se fait à budget constant. Il n’y a pas un centime d’économisé. Mais l’objectif est d’utiliser cet argent public pour avoir dans les bassins beaucoup de jeunes qui apprennent à nager” martèle l’élu. Effectivement les bassins sont copieusement remplis avec une capacité d’accueil multipliée par 4 pour des cours collectifs ou individuels. 780 places désormais contre 180 les années précédentes. Auxquelles il faut ajouter 72 classes d’écoliers.

Les habitués invités à aller nager ailleurs

Le problème c’est l'exclusion des nageurs de loisir dans ce secteur du Sud de Caen où il n’y a pas d’autres piscines. “Les solutions : soit la piscine de Mondeville, soit le Stade Nautique” grogne Francis Joly, conseiller départemental et lui-même usager des bassins de la Grâce de Dieu. Ce qui signifie dépenses de transports et temps perdus pour faire les trajets. "Au-delà des déplacements, nous sommes aussi privés de ce lieu de vie de quartier qu’est la piscine, où les familles peuvent se rencontrer”. Deux pétitions circulent, l’une en ligne et l'autre en version papier. Elles approchent les 400 signatures selon leurs initiateurs, qui partagent le constat de départ de la majorité municipale, “c'est une bonne mesure et on ne pouvait que constater, effectivement, qu’il y avait un déficit de créneau pour apprendre à nager à nos enfants”. Mais selon Francis Joly, la Mairie pouvait maintenir la piscine ouverte à tous les nageurs. “En embauchant des maîtres nageurs, pour qu’ils se répartissent entre ceux qui apprennent aux débutants et ceux qui surveillent la baignade loisir”. La loi ne permet pas à un seul maître-nageur d’effectuer simultanément les deux missions. “Donc on a choisi de fermer la piscine à la natation loisir” grimace l’élu de gauche. La Municipalité ne veut pas augmenter le budget dédié à cette piscine, donc aucun maître-nageur supplémentaire, mais elle dit chercher une forme de dédommagement pour les habitants de la Rive droite.

La piscine de la Grâce de Dieu sera exclusivement réservée à l’apprentissage jusqu’au mois de juin. Puis un bilan sera dressé pour rouvrir, ou non, cet équipement à tous les publics.