Caen : les bords de l'Orne sans voiture tous les derniers dimanches du mois

C'était une promesse électorale : les bords de l'Orne seront rendus aux piétons chaque dernier dimanche du mois, de mai à octobre, à Caen. Du pont Alexandre Stirn au pont de Bir Hakeim, seuls les piétons, vélos, rollers, skateboards et autres mobilités douces seront autorisés.

La voiture, au parking. La ville de Caen lance le dispositif Caen sans voiture à partir du dimanche 30 mai. Ce dispositif sera en place chaque dernier dimanche du mois, de mai à octobre pour "permettre une continuité de promenade entre la Prairie et la Presqu'île". Piétons, vélos, rollers, skateboards et transports en commun seront seuls autorisés dans cette zone.

Si la municipalité en place avait déjà prévu de lancer ce dispositif, elle a été davantage convaincue par les différents confinements : avec l'impossibilité de se déplacer au-delà d'un certain kilométrage, les Caennais(e)s "affectionnent de plus en plus les bords de l'Orne", constate Julie Calberg-Ellen, maire adjointe chargée de la Transition écologique.

Les riverains vont pouvoir profiter du calme, alors que ce secteur voit défiler "au moins 15 000 voitures par jour", mais ils devront aussi prendre le soin de garer leur voiture plus loin : seul le stationnement dans les contre-allées restera possible. L'opération "n'impactera pas le fonctionnement du marché Saint-Pierre, ni le stationnement alentour pour les commerçants", précise la mairie.

L'opération aura lieu les derniers dimanches du mois, de 5h30 à 21h :

Dimanche 30 mai

Dimanche 27 juin

Dimanche 25 juillet

Dimanche 29 août

Dimanche 26 septembre

Dimanche 31 octobre