Caen : les résidences étudiantes font le plein avec la hausse du coût du logement

C'est le casse-tête habituel de la rentrée, aggravé par l'inflation et la hausse des loyers : à Caen, les étudiants sont de plus en plus nombreux à vouloir se loger en résidence, que ce soit via le Crous ou des promoteurs privés. Selon l'Unef, les loyers sont en hausse dans la ville.

408 euros : c'est le montant mensuel déboursé en moyenne par les étudiants de Caen pour se loger en cette rentrée, selon le baromètre du syndicat Unef dévoilé ce lundi. C'est en hausse de 2,7% sur l'année, ce qui explique en partie la hausse du coût de la vie des étudiants (+6,44%) qui est comparable à la moyenne nationale. Si Caen reste parmi les villes étudiantes les moins chères, classées 36ème sur 47 par l'Unef, le logement reste le principal poste de dépense.

Crous ou résidences privées : des loyers et publics différents

Avec un nombre de logements dédiés qui ne suit pas celui du nombre d'étudiants à Caen, le décalage entre l'offre et la demande provoque quelques tensions. "Les résidences sont rapidement pleines, même si les demandes sont arrivées plus tard cette année, avec les résultats de Parcoursup et de certaines écoles", indique Aurélie Tanqueray, directrice de la résidence Kley. Au Crous aussi, toutes les demandes ne peuvent être satisfaites, mais l'ensemble des boursiers qui ont rempli leur dossier en temps et en heure se sont vus proposer un logement.

Les loyers des résidences du Crous sont gelés depuis cinq ans à Caen. "On s'adresse en priorité aux étudiants boursiers, donc les loyers sont adaptés, lance Betty Lefeuvre, responsable du service logement au Crous de Normandie. Il faut un budget plus conséquent pour se loger en résidence privée." Selon l'échelon de bourse que perçoit l'étudiant, certaines chambres de 9 mètres carré, avec cuisine et salle de bain partagées, ne coûtent que 150 euros par mois, toutes charges comprises. Dans les résidences privées, les studios les plus petits font plutôt 15 mètres, pour des loyers de 450 à 550 euros mensuels.

Pour les étudiants les plus précaires, le choix est vite fait. "Je suis dans un 16 mètres carré pour lequel je paie 360 euros, lance Romain, qui occupe le même logement au Crous depuis six ans. Pour ce prix, je n'avais vu en résidence privée qu'une chambre minuscule, sans salle de bain", sans compter la caution et les loyers d'avance à verser à la remise des clés. Jessie, qui ne touche pas d'APL et n'a pas sollicité la CAF jusqu'à présent, n'a pas non plus envisagé partir du Crous : "je n'ai pas de soutien extérieur, je dois travailler, donc _500 euros pour le logement, vraiment, c'est impossible_."

Mieux contrôler les charges

En prime, les loyers de certaines résidences privées ne comprennent pas toutes les charges. Youssef, qui arrive d'Algérie pour son Master 2, est plus frileux : _"_400 ou 500 euros, sans les charges, ça reste cher pour moi !" Du côté du Crous, les étudiants sont plus sereins. "C'est important pour l'étudiant de se projeter au niveau de son budget, de ne pas avoir de surprise", explique Betty Lefeuvre. Malgré l'inflation et la hausse de certaines charges, "c'est transparent pour l'étudiant" qui ne voit pas son loyer bouger, précise-t-elle.

Le coût du gaz ou de l'électricité, en plein boom depuis plusieurs mois, pousse certains étudiants à se tourner davantage vers certaines résidences privées. "Notre avantage, c'est qu'on est tout-inclus, il n'y a pas de contrat électrique ou de box à rajouter pour les étudiants, explique Aurélie Tanqueray de la résidence Kley. On a _des gens qui viennent en résidence car, tout mis bout à bout, ça n'est pas plus cher que chez un particulier_." D'autres résidences privées n'incluent pas l'électricité dans le loyer, mais sans constater de répercussion sur la demande, malgré une hausse des loyers en parallèle.

"On a parfois des locataires qui commencent à louer chez des particuliers, et qui se rendent compte qu'ils peuvent profiter de plein de services chez nous pour quelques euros de plus, explique Simon Nesme, responsable adjoint du pôle étudiant chez Néméa, dont les trois résidences à Caen sont pleines depuis début août. On a aussi _l'aspect sécurité qui compte pour les parents_." La demande, en tout cas, est là : la majorité des résidences étudiantes dans le privé sont complètes à Caen depuis une à trois semaines.