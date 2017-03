Caen : plus de 300 manifestants pour défendre le service public

Plus de 300 manifestants étaient réunis ce mardi pour défendre le service public. Personnels hospitaliers, agents territoriaux, mais aussi les étudiants de l'université de Caen. Avec tous un même mot d'ordre : défendre leurs conditions de travail.

Le service public en colère ce mardi 7 mars place du Théâtre à Caen. Plus de 300 personnes ont répondu à l'appel de trois syndicats : la CGT, Sud et Force Ouvrière. L'objectif de ce rassemblement : protester contre le manque d'effectifs dans le secteur de la santé, notamment les infirmières et les personnels hospitaliers mais aussi d'autres secteurs du service public... les ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) et les personnels d'ENEDIS.

Sandrine est permanente syndicale CGT à ENEDIS, le groupe chargé de la distribution de l'électricité en France. Pour elle, les difficultés sont de plus en plus criantes.

Sandrine, CGT et ENEDIS Partager le son sur : Copier

Les étudiants de l'université de Caen concernés

Aux côtés des syndicalistes, de nombreux étudiants de l'université de Caen étaient présents, venus tout droit du campus. Pour eux, il était important de se joindre à la mobilisation. "L'université c'est aussi le service public" explique l'un d'entre eux, et justement, à Caen, tout n'est pas rose. Des problèmes liés à la fusion des bibliothèques, à la compression de la masse salariale et au déménagement prévu de l'UFR de STAPS.

Les étudiants de l'UFR de STAPS protestent depuis plus d'une semaine déjà. Des réunions ont eu lieu avec la direction, jusque là sans succès.

Le mois dernier, c'était la polémique des primes attribuées aux différents directeurs de l'université qui avaient fait polémique. Une histoire pas si vite oubliée pour les étudiants dans un contexte économique compliqué.