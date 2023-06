Caen : plus de 600 logements entièrement rénovés au Chemin Vert, 15 nouveaux en construction

Le quartier du Chemin Vert à Caen (Calvados) reprend des couleurs : plusieurs projets de réaménagement, arrivés à terme ont été inaugurés ce mercredi 28 juin, rue de Bourgogne. Avec, en premier, la rénovation de 608 logements qui datent des années 70, autrefois ternes et vieux, dont l'isolation pouvait laisser à désirer. Mais aussi, l'aménagement d'un parc et de jardins au pied des immeubles concernés, pour promener les animaux ou faire s'amuser les enfants. Un "coup de neuf" qui ravit Souima, habitante du quartier depuis 12 ans. Ces rénovations, elle les attendait avec impatience, sans quoi, elle serait sans doute partie : "Je cherchais déjà à déménager. Ca ne me plaisait pas. Là, ça n'a rien à voir, c'est superbe", s'enthousiasme-t-elle, en regardant les tours repeintes et réhabilitées.

Retrouver l'âme du Chemin Vert des années 70

Ce projet, démarré en 2019, financé par Caen La Mer Habitat et la région Normandie à hauteur de 9,7 millions d'euros fait partie d'un large plan de réaménagement total du quartier du Chemin Vert, trop souvent laissé à l'abandon dans les projets de la ville. "Les habitants aiment ce quartier. La plupart d'entre eux sont là depuis le début de la construction des immeubles. Il fallait leur redonner une vie de quartier", détaille Michel Patard-Legendre, le président de Caen La Mer Habitat. L'un des objectifs majeurs était donc de re-végétaliser, puisque "c'est là d'où ce quartier tire son nom, le Chemin Vert, il y avait beaucoup d'arbres. Nous voulions retrouver l'âme de ce quartier des années 70", poursuit le président Caen La Mer Habitat.

Une nouvelle résidence en construction, pour 2024

"Nous voulons faire de ce quartier, un lieu attractif, qui amène de nouveaux habitants. Faire en sorte également que la population puisse s'épanouir, avec des logements toujours plus confortables, des espaces publics où on a envie de se déplacer et des services et mobilités qui sont améliorées", éclaire Nicolas Joyau, maire-adjoint à l'urbanisme de la ville de Caen. Attirer plus de monde, oui : mais comment ? Caen La Mer Habitat a donc prévu de nouvelles constructions, dont une, rue Touraine, où un gros chantier est en cours : celui d'une toute nouvelle résidence, qui doit accueillir en avril 2024, des nouveaux locataires dans 15 logements. Car dès 2028, une nouvelle ligne de tramway desservira le Chemin Vert. Ce qui amènera, nécessairement, du monde.