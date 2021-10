Caen : une start-up élabore un médicament pour lutter contre les AVC

C'est un médicament qui s'annonce révolutionnaire dans le monde médical. Lys Thérapeutics, une société de biotechnologie caennaise élabore un médicament pour lutter contre les AVC (accident vasculaire cérébrale). Son gérant Denis Vivien a déposé un brevet. "L'objectif est de pouvoir traiter les patients le plus rapidement possible après le début des symptômes en complément des références de traitements habituels pour améliorer le bénéfice de ces patients à long-terme", explique-t-il sur France Bleu Normandie.

Première cause de décès chez les femmes

"On espère une première phase clinique fin 2023 début 2024 et si les essais cliniques sont positifs, une utilisation assez rapide de ce médicament au moins à l'hôpital", complète Denis Vivien. "Ce serait un médicament qui serait administré aux patients après l'apparition des AVC pour améliorer, protéger le cerveau à la fois de la mort des neurones et de l'inflammation consécutive à cette pathologie", poursuit le gérant de la société.

En France, 140.000 femmes meurent chaque année après avoir fait un AVC. C'est la première cause de décès. "On veut éviter les séquelles importantes pour grand nombre de patients et éviter les séquelles qui vont durer sur un très long-terme après la maladie", détaille Didier Vivien.

Sept personnes travaillent déjà à temps plein sur le développement de cette molécule. L'entreprise veut faire le lien entre développement scientifique et industriel. "C'est l'objectif de l'institut que nous avons créé l'institut Blood and Brain. L'objectif est de mettre en relation dès le début des travaux de recherche, chercheurs, cliniciens, entrepreneurs pour essayer de transférer le plus vite possible les produits de la recherche à l'hôpital et au lit des patients", conclut Didier Vivien.