CAF (ex Alstom) recrute à Reichshoffen

Bientôt 200 salariés de plus sur le site de CAF à Reichshoffen. Le fabricant de trains régionaux qui a repris l'usine d'Alstom, lance une campagne de recrutement. Une centaine de personnes seront embauchées dans tous les corps de métiers en 2023/2024, plus une centaine supplémentaire en 2024/2025.

Les postes seront ouverts progressivement dans les six mois à venir sur le site de recrutement de CAF. Le groupe est aussi présent aux « job dating » organisés le 13 septembre de 10 heures à 16 heures à la salle des corporations de Haguenau et le 14 septembre de 9 heures à 13 heures à la salle Grappelli de Mertzwiller.

"Evidemment, un plan de recrutement, c'est une bonne nouvelle", reconnait Hervé Fillhardt, délégué Force Ouvrière du site. "Mais 200 personnes, c'est pas 200 personnes en CDI." Le directeur du site, Marc Ehret assure que la majorité des postes ouverts le seront en CDI. Le détail n'est pas encore fixé.

Deux gros projets dans les mois à venir

Actuellement 700 collaborateurs permanents travaillent pour CAF à Reichshoffen, plus 200 intérimaires et sous-traitants. Leur nombre va considérablement augmenter dans les mois à venir, pour faire face à deux gros projets. En plus des trains Régiolis déjà en construction, Caf lance "Oxygène", des trains intercités nouvelle génération qui rouleront entre Paris et Toulouse, et entre Paris et Clermont-Ferrand. CAF participe aussi avec Alstom au projet MI 20, pour fabriquer du nouveau matériel pour la ligne du RER B. "La charge de travail est assurée pour quatre ans", se réjouit Marc Ehret.