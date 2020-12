Cafetiers et restaurateurs gardois en route pour manifester à Paris

"Laissez-nous travailler car nous sommes essentiels !" : c'est le mot d'ordre de la mobilisation nationale. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) et le Groupement national des Indépendants appellent à une mobilisation nationale ce lundi à Paris. Restaurateurs, cafetiers ou encore gérants de discothèques se rassemblement aux Invalides, pour réclamer une réouverture rapide. Parmi eux, une délégation de nîmois et autres gardois, partis en train tôt ce lundi matin.