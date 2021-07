Cafouillage autour des tests Covid à l'entrée des boîtes de nuit en Alsace

La société qui devait assurer les tests Covid rapides à l'entrée des discothèques a annoncé vendredi qu'elle n'était finalement pas en mesure de le faire, en raison d'un problème logistique et réglementaire.

Sur France Bleu Alsace vendredi 9 juin au matin, le patron de la discothèque La Salamandre à Strasbourg faisait part de sa joie de retrouver ses clients le soir-même, après seize mois de fermeture. Mais quelques heures plus tard, patratas ! La société Pharnum, qui devait assurer les tests Covid rapides à l'entrée, fait faux bond. Jean-Luc Matern renonce à ouvrir sa piste de danse.

De nombreuses boîtes de nuit en France ont subi ce couac de dernière minute. "Malheureusement, nous sommes confrontés à une difficulté d'ordre réglementaire, fait savoir Pharnum dans un mail aux professionnels. L'un de nos sous-traitants (...) nous a informés ne plus être en mesure de nous fournir une solution de logiciel clé de l'ensemble de l'opération."

Certaines discothèques ouvrent quand même, d'autres non

C'est un "problème de logistique" lié au flash des QR codes, confirme à France Bleu Alsace Jacques Chomentowski, président délégué à la restauration et aux débits de boisson à l'Union des métiers et des industrie de l'hôtellerie (Umih) du Bas-Rhin. Lui affirme que les discothèques peuvent quand même ouvrir leurs pistes de danse : "Il faut que les clients se responsabilisent, et viennent avec leur test Covid négatif, ou soient vaccinés".

Le patron de La Salamandre à Strasbourg lui pour l'instant fait le choix de n'ouvrir que son bar : "On s'est vraiment foutu de notre gueule, commente Jean-Luc Matern. Je ne comprends pas que Pharnum se soit rendu compte du problème aussi tardivement !"