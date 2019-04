Cagnes-sur-Mer : les gilets jaunes réinvestissent le rond-point de la "Ruche"

Cagnes-sur-Mer, France

"On ne l'avait pas oublié", raconte Séverine. Cette coiffeuse à domicile est ravie de retrouver le rond-point de l'entrée de l'Autoroute A8 à Cagnes-sur-Mer. Baptisé "la Ruche" par les manifestants, le rond-point avait été évacué en janvier par les forces de l'ordre.

Gilet jaune sur le dos en ce 21e samedi de mobilisation Séverine explique ce retour aux fondamentaux pour être plus visible. "On ne pouvait plus y venir quand on a été délogé, ça a été un peu dur mais maintenant que l'on peut revenir, même pour la journée, on retrouve les klaxons. Les gens nous disent "on ne vous voit plus", là on peut à nouveau échanger avec eux."

Les slogans pour plus de pouvoir d'achat de retour sur le rond-point de Cagnes-sur-Mer © Radio France - Martin Bartoletti

Pas d’installation mais une présence quotidienne

Les manifestants ne peuvent plus installer de camp de base, rien en dur ne doit être mis sur le rond-point, sous peine de voir les forces de l'ordre déloger les protestataires. "On a plus le droit de construction" rappelle Lucie. Cette prothésiste ongulaire imagine une présence quotidienne sur le sens giratoire. "Même si c'est deux heures par jour, c'est déjà énorme. Les gens pourront nous voir et voir que l'on est toujours mobilisé et que l'on s'organise pour la suite".