Les Français sont généreux : 8 sur 10 déclarent chaque année faire des dons d'argent à des associations, fondations, projets ou à des particuliers. Et les Isérois ne sont pas en reste, en témoignent les dons vers les cagnottes en ligne de Leetchi.

Isère, France

Numéro 1 : 15 350 € récoltés

L'association CCDELI38 a récolté plus de 15 000 euros grâce à 30 donateurs. © Radio France

L'association a pour but une "santé dentaire" du XXIe siècle.

Numéro 2 : 14 580 € récoltés pour une ferme sinistrée !

Sébastien et Fabrice ont pu racheter un tracteur grâce à la somme récoltée. © Radio France

La solidarité répare les injustices ! Sébastien et Fabrice ont vu leur ferme brûler à Chateauvilain fin 2017. S'ils ont encore beaucoup de travail pour tout remettre en état, la cagnotte leur a permis de racheter du matériel ! Ils ont posté une photo et viennent de remercier les donateurs par courrier six mois après le drame.

Les naissances de veaux ont pu continuer dans le GAEC de la Peluze.

Numéro 3 : 12 591 pour des parents au chevet de leur fils

Hélio a été victime d'un accident de la route : les Isérois ont beaucoup donné pour soutenir ses parents

Hélio a été hospitalisé suite à un accident de la route : ses parents ont été soutenus par plus de 300 donateurs.

Ce classement est celui des cagnottes Leetchi ayant récolté le plus d'argent entre le 1er avril 2017 et le 30 avril 2018

