130 communes d'Indre-et-Loire ont déjà transmis leurs cahiers de doléances en préfecture

Depuis mercredi 20 février au soir, il n'est plus possible d'écrire sur les cahiers de doléances en Touraine. La préfecture a clos l'exercice. Elle attend maintenant des communes un total de 171 cahiers. A ce jour, 130 lui ont été remontés.

Indre-et-Loire, France

En Indre-et-Loire, les cahiers de doléances sont clos dans toutes les communes depuis mercredi soir 20 février. 171 communes en avaient ouvert un. Et à ce jour 130 cahiers ont été transmis à la préfecture qui est chargée de rassembler toutes ces contributions et de les faire remonter à la mission sur le Grand Débat National. Les communes ont jusqu'au jeudi 21 février pour envoyer les dernières contributions. Sur le nombre, une majorité de cahiers a été adressée par numérisation et seulement 11 par voie papier.

Les résultats de ces cahiers de doléances semblent assez décevants dans l'ensemble dans les communes rurales. Prenons l'exemple des communes de 500 à 3000 habitants, les contributions écrites ont été peu nombreuses, souvent moins d'une dizaine.

A Château-la-Vallière, 1700 habitants, 5 contributions seulement ont été écrites. Patrice Berthelemot, le maire, s'attendait à beaucoup plus: "je suis un peu déçu, je pensais que cela les aurait intéressés plus parce qu'on entend beaucoup parler de la CSG par exemple. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait par internet mais je n'en n'ai pas connaissance". Il avait pourtant organisé çà de manière pragmatique puisque les habitants de Château-La-Vallière pouvaient écrire de chez eux sur des feuilles volantes et amener ensuite leur contribution à la mairie.

A Larçay, 2400 habitants, on est monté à 9 contributions, selon son maire Jean-François Cessac: "nous avons une contribution qui fait deux pages où l'on parle un peu de tout, des mutuelles, de l'indemnité chômage, de l'ISF, du système électoral, du lobbying, de l'écologie, etc..."

De leur côté, les 1200 habitants de Nouzilly ne se sont que très peu déplacés eux aussi, 5 contributions sur le cahier ce que Joël Besnard, le maire,tente d'expliquer: "les gens se sont peut-être dit, est-ce que çà va servir à quelque chose, est-ce que çà va être pris en compte? C'est ce qui en a détourné quelques uns peut-être"

Dans les commune les plus importantes comme Tours, Joué-les-Tours ou Chinon, on dépassera en revanche largement la dizaine de contributions. Tours qui a déjà adressé de manière dématérialisée son cahier a recueilli plus de 200 contributions. Quant à Chinon, son maire rappelle qu'un cahier de doléances, il en a mis un en place depuis bien longtemps, c'était en 2014.

Depuis hier soir mercredi, il n'est donc plus possible d'écrire sur les cahiers de doléances et le dernier jour de transmission par mail par les mairies à la préfecture est jeudi 21 février. Mais on peut continuer à contribuer en ligne sur la plate-forme www.granddébat.fr ou encore transmettre sa contribution par courrier à: Grand Débat National BP 70164 75 326-Paris Cedex A