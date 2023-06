Cailly-sur-Eure veut devenir "la capitale du cresson" en France

Le cresson de Méréville ('Essonne) n'a qu'à bien se tenir car c'est un projet ambitieux porté par l'association Les grandes cressonnières de Cailly-sur-Eure : développer la culture du cresson dans la commune et redonner à la plante crucifère des lettres de noblesse. "On servait le cresson de Cailly à la table de Louis XIV" avance Bernard Leroy, le président de l'Agglo Seine-Eure, "d'ailleurs, on ne disait pas le cresson, mais le Cailly" précise l'élu.

L'agglomération Seine-Eure a voté, le 25 mai 2023, le projet de rachat, pour 300.000 euros, d'un site de douze hectares à Cailly-sur-Eure - des cressonnières, une forêt, sept sources et deux moulins - propriété de la Ville de Paris depuis 1920. Elle voulait alors s'en servir pour alimenter en eau la capitale mais le conseil municipal de l'époque a refusé que des tuyaux traversent son village.

La source, nécessaire pour la culture du cresson, se jette directement dans l'Eure. L'eau est à une température constante de 12 degrés, été comme hiver © Radio France - Laurent Philippot

Développer la culture du cresson

Ils ne sont plus qu'une quarantaine de cressiculteurs en France, Éric Legendre est le seul dans l'Eure. Il cultive déjà du cresson sur 5.000 mètres carrés et pourra, avec le projet de l'association, augmenter sa surface de 20%. Bon an mal an, Éric Legendre cultive quinze tonnes de cresson pour une récolte annuelle de 3687 tonnes en France (Agreste, données 2020). "Le cresson, c'est bon et bon marché" justifie Olivier de Vregile, le président de l'association. Il le reconnaît, "la production de cresson a tendance à baisser, non pas parce qu'il ne plaît pas, mais parce qu'il est compliqué à produire et compliqué à amener aux consommateurs".

Éric Legendre et Olivier de Vregile, sur le pont de Cailly, devant le moulin des sources qui abritera le restaurant et les chambres d'hôtes - Laurent Philippot

Le cressiculteur est d'ailleurs déjà en contact avec la Ville de Paris pour approvisionner en cresson ses restaurants scolaires.

Une école de production

Dans un des deux moulins à l'abandon, le moulin Sainte-Cécile, l'association veut proposer des formations et une école de production.

Le moulin Sainte-Cécile, future école de production © Radio France - Laurent Philippot

"C'est un métier en voie de disparation" justifie Olivier de Vregile qui a noué des contacts avec l'école des Semeurs du château de Beaumesnil, à Mesnil-en-Ouche (Eure).

Un restaurant et des chambres d'hôtes

Le moulin des sources, bâtiment du XVIIIe siècle également à l'abandon, sera réhabilité pour accueillir des chambres d'hôtes et un restaurant. Aux fourneaux, le jeune chef étoilé Baptiste Renouard , qui a déjà du cresson de Cailly à la carte de son restaurant Ochre à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). "Il mettra en valeur le cresson comme un produit exceptionnel" avance Olivier de Vregile en cheville avec le chef depuis quatre ans. Pour l'anecdote, Baptiste Renouard s'est révélé au grand public dans l'émission Top Chef. Il avait d'ailleurs remporté un duel sur le cresson ! Le président de l'association a d'ailleurs déjà testé un menu en sept plats autour du cresson, y compris le dessert : "La poire au cresson est exceptionnelle" salive Olivier de Vregile.

Le conseil de Paris doit délibérer et valider la vente début juillet. En septembre 2023, la transaction sera signée entre Les grandes cressonnières de Cailly-sur-Eure et l'Agglo Seine-Eure pour un montant de 230.000 euros. La nouvelle culture du cresson pourrait démarrer en 2024 et l'ouverture au public de la partie restaurant/chambres d'hôtes est envisagée en 2025.