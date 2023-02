Calais : l'usine de jouets Meccano va fermer d'ici au printemps 2024

L'emblématique usine Meccano de Calais va fermer ses portes à l'horizon 2024. La direction l'a annoncé ce mardi 21 février aux représentants du personnel et au cinquante salariés de ce site, implanté dans la ville en 1959 et qui fabrique les célèbres petits jouets de constructions en métal.

Dans un communiqué, le groupe Spin Master, qui a racheté le site calaisien en 2014, évoque des "conditions de marché difficile". "L'usine n'a jamais été rentable et elle ne l'est toujours pas" ajoute un porte-parole joint par France Bleu Nord.

Des investissements ont pourtant été réalisés : sept millions d'euros au total depuis le rachat, notamment pour moderniser les machines. Mais avec la conjoncture actuelle d'inflation, la hausse des prix et de l'énergie et des matières premières, "le site n'est pas assez compétitif" et "il n'y a plus d'autre choix que d'arrêter l'activité" assure la direction.

Plan de sauvegarde de l'emploi

Le plan de sauvegarde de l'emploi va être présenté aux 50 salariés à compter du jeudi 2 mars, les négociations vont ensuite durer deux mois. "L’objectif de la direction est désormais d'apporter un accompagnement individuel à chacun des 50 salariés concernés" peut-on lire dans le communiqué de la direction.

Les dirigeants ajoutent que toute offre de reprise sera examinée. Mais si personne ne se manifeste, la production va bel et bien s'arrêter, à compter d'octobre 2023. Une petite équipe d'employés restera ensuite sur place pour gérer le démantèlement du site, en vue d'une fermeture prévue au printemps 2024.

L'usine Meccano de Calais produit aussi un autre jouet, un sable magique baptisé "Kinetic Sand". Au total, 2,5 millions de boîtes de ces deux jeux sont fabriquées sur le site chaque année. Les jouets Meccano seront à l'avenir produits par d'autres usines partenaires du groupe Spin Master, basées en Europe, en Asie et en Amérique latine.