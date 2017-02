Migrants de Calais : la ville empêche le Secours catholique d'installer des douches

Scène hallucinante mercredi à Calais : la municipalité a fait installer une benne à ordure devant le site du Secours catholique pour empêcher l'association d'installer de douches pour les migrants. Le Secours catholique va saisir la justice.

Le bras de fer entre les associations qui s'occupent des migrants et la ville de Calais s'est tendu encore un peu plus mercredi alors que la municipalité veut à tout prix éviter que des migrants ne s'installent durablement de nouveau dans la ville. Mercredi, la ville a fait installer une benne à ordure bloquer les accès au site du Secours catholique qui veut installer des douches pour les migrants dans ses locaux d'ici la fin de la semaine.

Plusieurs centaines de migrants à Calais

De plus en plus d'associations tirent la sonnette d'alarme sur la situation des migrants à Calais. Depuis la fin du démantèlement, il n'y a plus aucune structure pour les accueillir. Or, les migrants sont bien là, plusieurs centaines, principalement des primo-arrivants selon les associations et de très nombreux mineurs. Plusieurs associations ont déjà repris les maraudes.

Les migrants contraints à vivre "comme des animaux"

Installer des douches, c'est rendre leur dignité à ces migrants, explique Vincent de Coninck, du Secours catholique du Pas de Calais. Il dénonce "une chasse aux exilés faite pour empêcher les migrants de s'installer, ce qui les contraint à vivre comme des animaux". Il dénonce également une pression de plus en plus grande des autorités sur les bénévoles qui viennent en aide aux migrants.

Le bras de fer est en tout cas loin d'être terminé: le Secours catholique va saisir la justice en référé pour faire retirer la benne qui entrave les accès à ses locaux. Un huissier est venu faire un constat. La mairie de son côté a porté plainte contre X, pour dénoncer ce site, qu'elle considère comme "un squat de migrants".