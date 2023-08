Calais : un dégagement de fumées mercredi soir sur le site de Synthexim, classé Seveso seuil haut

L'usine Synthexim de Calais a beau être à l'arrêt depuis sa liquidation judiciaire , des produits chimiques se trouvent toujours sur place. Mercredi soir, vers 22 h, l'astreinte de la DREAL, qui surveille le site classé Seveso seul haut, a ainsi prévenu les pompiers pour des fumées se dégageant d'un des bâtiments.

Chlorure de thionyle

"Ces fumées ont été provoquées par une réaction chimique entre des eaux d'infiltration et un fût contenant du chlorure de thionyle", explique la préfecture du Pas-de-Calais. Ce produit réagit en effet très violemment à l'eau, en dégageant du dioxyde de soufre et du chlorure d'hydrogène .

"Le produit en question a été déplacé et contenu dans une zone sèche", poursuit la préfecture qui ajoute que les fumées, "non dangereuses", ont été éloignées des habitations grâce aux forts vents de la nuit. Par précaution, les deux gardiens du site ont aussi été transportés au centre hospitalier de Calais pour des examens et en sont sortis rapidement.

La préfecture indique par ailleurs que "le liquidateur a été informé de la situation" et que celui-ci doit prendre des mesures pour évacuer l'ensemble des produits du site.