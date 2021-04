Calendrier du déconfinement : "Déçus de ne pas ouvrir pour l'Ascension", les réactions en Nord Franche-Comté

Emmanuel Macron a dévoilé ce jeudi son plan de réouverture du pays. Le déconfinement va être progressif et se faire en quatre étapes : 3 mai, 19 mai, 9 juin et 30 juin. Les commerçants, qui espéraient pouvoir ouvrir pour le week-end de l'Ascension, sont déçus et en colère.

C'est un déconfinement en quatre étapes qui attend les Français, de 3 semaines en 3 semaines. Dès lundi prochain, le 3 mai, les restrictions concernant les déplacements inter-régionaux seront levées et l'attestation ne sera plus obligatoire en journée. Le couvre-feu est toutefois maintenu jusqu'au 30 juin, mais retardé au fur et à mesure. Enfin, les terrasses des cafés et restaurants, les commerces, ainsi que les lieux culturels, pourront rouvrir le 19 mai, sauf dans les départements où la situation sanitaire sera "dégradée" et le taux d'incidence durablement supérieur à 400 pour 100.000 habitants.

"On est assez déçus de ne pas pouvoir ouvrir le 15 mai, pour le week-end de l'Ascension et puis on espérait une ouverture totale à la fin mai", réagit Daniel Bourquin, le président du RCMA (Restaurateurs-cafetiers de Montbéliard Agglomération) et patron du restaurant Le Marco Polo à Montbéliard. "En revanche, on a des dates précises, c'est déjà très important pour se préparer, on va pouvoir commander les produits, préparer les cartes en fonction des arrivages, etc...", explique le restaurateur, qui a reçu ce jeudi 29 avril la livraison de sa terrasse.

"S'il faut attendre quinze jours de plus pour que le déconfinement se passe bien..."

"Il y a effectivement un peu de déception de ne pas ouvrir début mai" confirme Jean Philippe Ragot, président de l'association des commerçants et acteurs économiques de Montbéliard (CAEM). "Maintenant, s'il faut _attendre quinze jours de plus pour faire en sorte que le déconfinement se passe bien_, on peut prendre notre mal en patience". Lui attend surtout la levée du couvre-feu pour se réjouir pleinement : "La première évolution (à 21h, à partir du 19 mai) permettra déjà aux restaurateurs mais ça ne leur permettra pas de tourner normalement, en revanche, avec le couvre-feu à 23h (à partir du 9 juin), on peut espérer revoir un peu de vie et un rebond d'activité". Le couvre-feu sera ensuite levé entièrement le 30 juin prochain.