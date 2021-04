Calendrier du déconfinement en Dordogne : "On ne va pas faire la fine bouche"

Quatre dates à retenir jusqu'au 30 juin pour mettre en place ce déconfinement. Emmanuel Macron a présenté le calendrier qui débute ce lundi 3 mai. A partir du 19 mai, les bars et les restaurants qui possèdent des terrasses pourront rouvrir et retrouver des clients assis. Les commerces considérés comme "non essentiels" pourront également rouvrir ainsi que les théâtres et les cinémas.

Toutes les entreprises ont les yeux rivés sur le 19 mai

Pour le président de la CCI de la Dordogne, Christophe Fauvel, "on aurait préféré le 12 mai, avant le weekend de l'Ascension mais bon on dispose d'étapes claires jusqu'à la fin juin" et "on ne va pas faire la fine bouche, c'est quand même une bonne nouvelle notamment pou les restaurateurs, toutes les entreprises ont les yeux rivés sur la date du 19 mai, y compris les commerces des grandes galeries qui sont fermés depuis le 1er février".

Les discothèques toujours à l'arrêt

Christophe Fauvel estime que le déconfinement aurait pu être régionalisé "notamment au niveau de l'horaire du couvre-feu. Territoire par territoire, on aurait pu être un peu plus audacieux". Le président de la CCI regrette aussi l'impasse dans laquelle se trouve les discothèques qui ne pourront toujours pas reprendre leurs activités d'ici la fin juin : "On dit bon courage aux discothèques, c'est la catégorie la plus touchée car depuis le 15 mars 2020, elles sont fermées, c'est énorme".

Le retour des touristes étrangers en Dordogne ?

Les sites touristiques pourront rouvrir à partir du 19 mai. Les touristes étrangers pourront revenir à partir du 9 juin avec un pass sanitaire. C'est une bonne nouvelle pour le président de la CCI qui rappelle que le tourisme représente 27% du PIB du département : "il faut qu'ils soient présents, on a de beaux atouts. Ce pass sanitaire et cette vaccination sont les deux vecteurs qui doivent nous permettre de sortir durablement de cette crise. Il faut que tout le monde et notamment les salariés le plus exposés puissent être vacciner le plus vite possible et j'insiste sur le côté plus vite possible".

Le président de la CCI de la Dordogne souhaite la diminution progressive des aides de l'Etat : "Il va s'ouvrir une négociation avec les partenaires sociaux. Le président de la République à parlé d'un accompagnement du quoi qu'il en coûte jusqu'en mai et juin et ça, c'est une bonne chose. Le fond de solidarité restera identitque et à partir du mois de juin, ce sera au pro-rata de la reprise de l'activité".