Calendrier, public ciblé, versement : le mode d'emploi de "l'indemnité inflation", annoncée par Jean Castex

Une "indemnité inflation" de 100 euros, pour aider les Français à faire face aux prix qui augmentent, à commencer par celui du carburant. Jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une prime de 100 euros, destinée aux 38 millions de Français qui touchent moins de 2.000 net par mois. Qui est concerné ? Comment et quand la prime sera-t-elle versée ? Voici ce qu'il faut savoir sur cette aide ponctuelle.

Qui est concerné ?

Tous les Français qui gagnent moins de 2.000 euros nets par mois, qu'ils aient une voiture ou non, vont toucher cette aide. Sont donc concernés :

Les salariés

Les fonctionnaires

Les indépendants (agriculteurs, artisans, commerçants.... )

Les retraités

Les demandeurs d'emploi en recherche active

Les apprentis

Les étudiants boursiers ou fiscalement autonomes

Faut-il toucher moins de 2.000 net par personne ou par foyer ?

Pour recevoir la prime, il faut toucher moins de 2.000 euros par personne. Le versement de l'indemnité est individualisé. Si deux personnes au sein d'un même foyer gagnent chacun un peu moins de 2.000 euros, les deux membres du foyer recevront chacun une prime.

Quand la prime sera-t-elle versée ?

La prime sera versée en une seule fois, dès la fin décembre aux salariés. Elle sera versée entre janvier et février pour les autres catégories : fin janvier 2022 pour la fonction publique, et "un peu plus tard" pour les indépendants, les chômeurs et les retraités, a précisé Jean Castex, qui a ajouté : "on va faire le maximum pour que ça arrive vite".

Comment recevoir la prime ?

La prime sera versée automatiquement à tous ceux qui doivent la recevoir, les personnes concernées n'ont aucune démarche à effectuer. Les salariés la recevront via leur entreprise, les agriculteurs par la MSA (la Mutualité sociale agricole), et les indépendants via les URSSAF. La prime sera versée via les caisses de retraites aux retraités et par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi. Elle sera défiscalisée pour tous les bénéficiaires.

Combien va coûter cette prime à l'État ?

Le versement de cette prime va coûter 3,8 milliards d'euros à l'État. Le Premier ministre a assuré que le financement de la mesure permettrait de tenir l'objectif en 2022 "d'un déficit à 5 %, donc en forte diminution par rapport à 2021".