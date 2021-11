Calvados : à la coopérative Isigny-Sainte Mère, les salariés sont aussi sapeurs-pompiers volontaires

Ils ont souvent une double casquette. "Je conduis une tour de séchage, je transforme le lait en poudre" ,explique Didier Chabry, salarié depuis 1989 à la coopérative. "Mais je suis également pompiers volontaires, adjudant-chef de Grandcamp", poursuit-il. Comme lui, ils sont une dizaine de salariés à être pompiers volontaires en dehors de leur temps de travail. Certains peuvent intervenir sur leur temps de travail.

Manque de pompiers volontaires

"A 12h, je termine, à 12h15 je suis pompier volontaire. C'est une vocation, c'est dans l'âme quoi", sourit Didier Chabry. "C'est quelque chose qui m'a toujours plu, depuis petit, le camions rouges. J'ai fait l'école de sapeur-pompier et j'ai poursuivi sur le métier de pompier volontaire. J'aime bien donner de mon temps pour ça", explique de son côté Jérôme Pottier.

Il fait partie des deux salariés de la coopérative qui peuvent partir en intervention sur leur temps de travail. "Je suis technicien informateur préventeur dans l'entreprise. Imaginons que je parte en intervention, je vais pouvoir venir plus tard sur mon poste de travail. Et si j'ai de la disponibilité sur mon temps de travail, je vais pouvoir venir en renfort et aider mes collègues pompiers sur les interventions", poursuit-il.

Daniel Delahaye, directeur général de la coopérative Isigny-Sainte Mère explique pourquoi cet engagement lui tient à coeur. Copier

Le département du Calvados compte 1.900 pompiers volontaires pour 400 professionnels. "Le système français fonctionne comme ça, c'est un vrai sacerdoce, un engagement mais il nous en faut plus", explique Patrick Thomines, membre du conseil d'administration du SDIS dans le département.

"On a besoin d'un nombre de pompiers volontaires important. Il faut toujours en avoir plutôt plus que moins. Cela évite des gardes trop longues, un essoufflement, c'est un véritable engagement. Si localement, il n'y a pas assez de pompiers volontaires, on doit faire appel à la caserne d'à côté, c'est quelques minutes de plus et souvent ça peut être dramatique", conclut Patrick Thomines. La coopérative a renouvelé ses engagements pour trois ans avec le SDIS 14.