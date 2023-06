Calvados: mouvement de grève illimité chez Kéolis Bus Verts

Inquiétude et amertume pour une large partie des salariés de Kéolis Bus Verts, la Société de transport filiale de Kéolis située à Mondeville et qui exploite le réseau Nomad 14 pour le compte de la Région Normandie. Depuis l'aube ce lundi 19 juin 2023, entre 120 et 150 salariés bloquent l'accès au site .

Site Kéolis Bus Verts Mondeville © Radio France - Carole LOUIS

Objet de la colère: le nouvel appel d'offre lancé par la Région Normandie pour gérer le transport bus et autocar de kéolis et décroché par KPN Kéolis Pays Normand. Selon l'intersyndicale ( CFTC, FNCR, UNSA et FO) cette décision entraine une découpe des service et de l'entreprise, un abandon des avantages sociaux acquis avec Kéolis Bus Verts et des pertes d'emplois.

6 licenciements sont déjà actés selon l'intersyndicale

Grève Kéolis Bus Verts © Radio France - Carole LOUIS

Un mouvement de grève illimité. Selon les représentants syndicaux la grève est suivie par 60 à 65% des salariés de tous les services. Ils ont demandé à voir la Direction. Cette dernière a convoqué pour ce lundi après-midi un CSE extraordinaire. Mais l'intersyndicale exige de pouvoir s'entretenir avec elle avant ce comité social et économique.