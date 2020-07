Offres de reprise à Camaïeu : la douloureuse attente des salariés grévistes à Roubaix

Les salariés du dépôt logistique de Camaïeu, à Roubaix, sont toujours en grève ce mercredi 22 juillet, alors même que les deux offres de reprises principales sont en train d'être présentées aux syndicats. La CGT revendique entre 95 et 98% des salariés de l'entrepôt en grève. Dans les rangs deux candidats : l'actuel actionnaire (la Financière Brame), et la Financière immobilière bordelaise. Certains salariés ont affiché leur préférence pour ce second candidat, qui promettrait moins de suppression de magasins, et la conservation du dépôt logistique. Le détail des deux offres devrait être connu dans la soirée.

Les offres de reprise sont présentées aux syndicats © Radio France - Manon Klein

"Une cassure" pour les salariés du dépôt logistique

Quel que soit le repreneur, la plupart des grévistes sont moroses. Pour ce salarié de 57 ans, qui travaille depuis plus de 30 ans au dépôt logistique de Camaïeu à Roubais, "c'est comme un divorce (...) on se regarde du coin de l'oeil, et puis il n'y a plus de confiance". Ce salarié souhaite rester anonyme. C'est la première fois de sa vie qu'il fait grève : "on nous a pris pour des cons, excusez-moi l'expression (....) mais là c'est trop".

C'est ma vie, soit je mange soit je ne mange plus

Le tribunal de commerce examinera les offres déposées pour le reprise de Camaïeu ce vendredi 24 juillet. Sa décision pourrait prendre du temps. Selon Thierry Siwik, délégué CGT, les administateurs se seraient engagés à annoncer les licenciements début septembre.