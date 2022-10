A Chenôve, les employées de Camaïeu accusent le coup avant la fermeture

"C'est comme un deuil. J'ai l'impression de perdre un membre de ma famille. Ca ressemble à des obsèques". Fernande Nogueira a des mots forts, à la hauteur de son émotion. Samedi soir, à 20h, elle baissera pour la dernière fois le rideau de son magasin Camaïeu, implanté au centre commercial Casino de Chenôve. Pour ne jamais le relever, après 32 ans de services passés dans l'enseigne de prêt-à-porter.

En tout, ce sont 511 magasins Camaïeu qui fermeront leurs portes, quatre jours après la mise en liquidation de la chaîne. 2 600 salariés se retrouveront au chômage dès dimanche. Fernande Nogueira n'y croit toujours pas : "Pour l'instant on ne réalise pas, on continue à faire le travail avec le sourire, mais c'est très dur. Je me souviens lorsque j'ai appris la nouvelle. J'étais ici, en boutique. Ma collègue m'a appelée et on a pleuré toutes les deux. Puis je l'ai annoncée aux clientes présentes à ce moment, qui m'ont alors applaudies".

Sur chaque magasin Camaïeu, des pancartes annonçant les dernières démarques. © Radio France - Antoine Comte

Des clientes qui, durant ces derniers jours d'ouverture, se pressent dans les boutiques Camaïeu pour faire des dernières emplettes mais aussi et surtout en geste de solidarité envers les vendeuses. "Ici, on a la chance d'avoir tissé une vraie relation avec nos clientes. On a installé un cahier pour qu'elles notent un mot de sympathie envers notre équipe. Il est déjà rempli, ça nous touche beaucoup" explique Fernande Nogueira, alors que sa boutique ne désemplit pas depuis jeudi.

C'est difficile à digérer, on a l'impression de n'être que des pions

Depuis 11 ans, la responsable de magasin travaille à Chenôve avec Harmony Guillemard, entrée à Camaïeu à l'âge de 20 ans. Pour elle aussi, la fermeture est rude : "J'ai grandi ici. J'avais 20 ans à l'époque, j'en ai 37 maintenant. Et puis passer 11 ans en duo avec la même personne, ça crée des liens indéfectibles, témoigne-t-elle. Là je suis dans la réserve, je vois des photos de soirées, de moments inoubliables. On ne peut pas balayer cela du jour au lendemain".

Mais derrière la tristesse et la nostalgie, la colère se laisse entendre chez Harmony Guillemard : "Je pense que ça a été mal géré depuis deux ans et notre dernier rachat. Malgré tout, j'y ai cru jusqu'au bout. Mais au final, c'est plus de 2 500 personnes sur le carreau, et des milliers de familles dans la précarité, peste la trentenaire. C'est difficile à digérer, on a l'impression de n'être que des pions".

Le message adressé aux clientes de Camaïeu Chenôve. © Radio France - Antoine Comte

Maigre consolation : mercredi 28 septembre, le tribunal de commerce de Lille avait donné trois jours à Camaïeu pour écouler ses stocks. L'argent de ces dernières ventes sera reversé intégralement aux salariés du groupe. Une des raisons qui amène actuellement les clientes dans les Camaïeu. A Chenôve, Fernande et Harmony l'ont bien compris : devant l'entrée, un panneau. Sur celui-ci, un message : "Fermeture définitive de notre magasin samedi soir. Merci à toutes nos clientes".