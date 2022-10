Camaïeu : en Mayenne, les vendeuses font leurs adieux aux clientes

Les 514 magasins français de l'enseigne Camaïeu ont définitivement baissé le rideau ce samedi 1er octobre au soir, trois jours après la liquidation judiciaire de la marque. Pendant cette dernière journée d'ouverture, les clientes se sont ruées sur les portants, profitant de la remise de 50%. Dans un des trois magasins mayennais, dans l'agglomération lavalloise, les vendeuses enchaînent les encaissements.

Du mal à réaliser

Maïwenn, vendeuse depuis 5 ans chez Camaïeu, a du mal à identifier une émotion en particulier. "C'est à double tranchant, résume-t-elle. Sur le dernier mois, c'était compliqué donc il y a un soulagement quelque part. Mais on a du mal à réaliser que l'histoire s'arrête là. C'est ça le plus dur, se dire que c'est une marque connue de tout le monde, ça fait 38 ans qu'elle existe et en fait elle s'arrête là."

Juste derrière la caisse à côté, Sarah est moins émue. "De la tristesse oui pour les clientes car elles n'auront plus Camaïeu." La jeune femme est plus amère quand à la façon dont la liquidation s'est déroulée. "Je pense que déjà que c'était prévu aussi parce que ça ne se fait pas comme ça. Et dans le groupe, ils devaient peut-être savoir déjà dès le début qu'ils n'auraient pas l'argent. Ils auraient pu nous le dire dès le mois d'août si ça se trouve que ce sera la liquidation parce que là, on a attendu le dernier dernier moment pour savoir. On en avait marre, on ne savait pas si on allait devoir continuer ou pas. Au début de semaine, on ne savait pas si, la semaine prochaine on serait au boulot ou pas."

Les deux collègues se rassurent en se disant qu'elles vont bénéficier du plan social de licenciement, avec des aides à la formation et à la reconversion.