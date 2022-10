Prime, aide à la formation : à quoi auront droit les salariés de Camaïeu ?

Les 2.600 salariés de Camaïeu sont déjà fixés sur leur sort depuis la liquidation judiciaire et la fermeture des 514 magasins partout en France, mais ils connaissent, depuis ce lundi soir, les aides qu'ils vont toucher suite à leur licenciement. La dernière réunion du conseil économique et social (CSE) a fixé les contours du plan social.

Une prime de 6.000 euros

Les salariés vont toucher une prime dite de partage de la valeur (anciennement prime Macron) de 6.000 euros dont 3.000 euros nets de cotisations sociales et patronales et nets d’impôt sur le revenu, qui sera versée en plus de l'indemnité de licenciement. Elle concerne tous les salariés présents dans l'entreprise au 3 octobre, qu'ils soient CDI, CDD ou alternants. Cette prime représente une somme totale de 12,7 millions d'euros.

Ceux qui acceptent le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) auront une aide de 3.450 euros bruts par salarié (4.450 euros bruts pour les salariés de plus de 50 ans et/ou reconnus, travailleurs handicapés). Cela représente une somme totale de 7,2 millions d'euros.

Des aides à la formation et à la création d'entreprise

Ce PSE contient d'autres aides. 3.450 euros bruts seront versés pour chaque salarié dans le cadre de l**'aide à la formation**, majorée de 1.000 euros bruts pour les salariés de plus de 50 ans et/ou reconnus travailleurs handicapés. Une aide à la création ou à la reprise d'entreprise a également été actée, pour les mêmes montants.

Une aide incitative au reclassement a également été prononcée. Elle monte jusqu'à 3.450 euros bruts si le salarié retrouve un emploi dans les 3 mois après son licenciement. Cette aide est dégressive en fonction du délai entre le licenciement et la signature de contrat d'un nouvel emploi. L'aide concerne les salariés qui retrouveront un emploi jusqu'à neuf mois après le licenciement, pour un montant minimum de 1.100 euros.

Des aides à la mobilité et à l'achat d'une ordinateur portable

Enfin, les salariés bénéficieront d'une aide à la mobilité géographique et à l'achat d'un ordinateur portable (dans la limite de 400 euros) et d’un téléphone portable ou d’une tablette (dans la limite de 250 euros).

"L’ensemble de ces mesures est cumulable dans la limite du plafond individuel de 3.450 euros bruts, majoré de 1.000 euros bruts pour les de plus de 50 ans et/ou reconnus travailleurs handicapés", indique l'UPAE, le syndicat majoritaire, sur sa page Facebook.

Une catégorie de salariés est négligée selon la CFDT

Les mesures de majoration pour les plus de 50 ans concernent les salariés qui ont au moins 20 ans d'ancienneté."Il y a une catégorie qui est totalement négligée : les employés. Dans la loi, au niveau des indemnités de départ, la catégorie cadre et agent de maîtrise ont une majoration de 50 % après 50 ans, mais pas les employés. Ce sont les petits salaires qui sont pénalisés", regrette Sandra Sarrouy, élue CFDT, trésorière du CSE et vendeuse dans un magasin Camaïeu depuis 29 ans.

Ces mesures sont définitives mais le PSE doit être homologué par l'administration avant vendredi 21 octobre. Les salariés recevront leur lettre de licenciement avant le samedi 22 octobre.