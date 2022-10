Camaieu : dernière journée pour les 514 boutiques de prêt-à-porter féminin

Les 514 boutiques de Camaïeu ferment définitivement leurs portes ce samedi soir, trois jours après la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Lille. L'enseigne de prêt-à-porter employait pluis de 2.200 salariés dont environ 500 dans le Nord et le Pas-de-Calais.

C'est une fin brutale pour les 2.200 salariés* de Camaïeu. Trois jours après l'annonce de la liquidation judiciaire de l'entreprise nordiste de prêt-à-porter féminin, les 514 boutiques vont fermer leurs portes définitivement ce samedi soir. On compte 33 boutiques dans le Nord et le Pas-de-Calais et environ 500 salariés, notamment au siège à Roubaix.

Derniers achats et derniers au-revoirs pour les salariés des magasins de la chaine qui voient beaucoup de clients affluer dans les boutiques depuis l'annonce de la liquidation, pour profiter des bonnes affaires. Des salariés du siège à Roubaix ont prévu de se rendre dans les magasins Camaieu ce samedi pour soutenir leurs collègues en magasin pour cette dernière journée qui s'annonce très difficile.

Un chiffre d'affaires mulitiplié par six

Le chiffre d'affaires réalisé depuis jeudi et jusqu'à ce samedi soir permettra d'améliorer les conditions du plan social qui sera mis en place pour les salariés de l'enseigne. Selon la CGT, ce chiffre d'affaires a été multiplié par six jeudi par rapport à une journée habituelle.

Mais c'est aussi le paradoxe : des boutiques pleines, des vendeuses débordées. A quelques heures de perdre leur emploi, mais touchées aussi par les mots chaleureux et même les petits cadeaux de certaines clientes.

* Camaïeu compte à ce jour un peu plus de 2.200 salariés. Ils étaient encore près de 2.700 au 1er août, date du placement en redressement judiciaire. Mais environ 500 salariés ont quitté d'eux-même l'entreprise depuis cette date.