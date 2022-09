Camaïeu : "Il aurait fallu investir dans les collections", estime Laurent Gunst, représentant syndical UPAE

Les 514 magasins de Camaïeu en France vont ils mettre la clé sous la porte et les 2 600 salariés se retrouver sans emploi ? C'est ce que redoute Laurent Gunst, représente de l'UPAE, syndicat autonome majoritaire de l'enseigne de prêt-à-porter.

Le tribunal de commerce de Lille examine ce mercredi à 14h le plan de continuation de l'enseigne de prêt-à-porter féminin, placée en redressement judiciaire le 1er aout. L'actionnaire doit apporter la preuve qu'il dispose bien des 90 millions d'euros nécessaires pour poursuivre l'activité, notamment payer les salaires et financer les collections automne-hiver.

"On a hâte que ca se termine, d'avoir une vision claire de ce qui va arriver pour Camaïeu et ses salariés. Les équipes sont fatiguées", a confié le syndicaliste en direct sur France Bleu Nord, "On n'a pas d'autres infos que celles données par la direction hier matin au CSE. Elle a confirmé qu'elle n'avait pas les 90 millions d'euros, mais seulement 14 millions d'euros, et encore sous trois semaines".

"L'Etat n'a pas vocation à remplacer l'actionnaire"

Interrogé sur l'avance remboursable demandée par la direction à l'Etat, Laurent Gunst a répondu que "l'Etat n'a pas vocation à remplacer l'actionnaire. Je comprends que l'Etat ne veuille pas se substituer à l'actionnaire qui ne veut pas mettre d'argent".

Comment en est-on arrivé à cette impasse? "Depuis la reprise de Camaieu en 2020, on a essuyé pas mal de tempête : le Covid, une cyberattaque l'année dernière", a reconnu le représentant de l'UPAE, "Mais ca n'explique pas totalement notre situation actuelle. L'actionnaire s'était engagé devant le tribunal à soutenir financièrement la société en cas de difficulté. Force est de constater que ca n'a pas été le cas".

Pas assez d'investissements

Laurent Gunst reproche à la direction de Camaïeu de ne pas avoir fait les investissements nécessaires depuis la reprise de l'enseigne de prêt-à-porter féminin en 2020.

"Il aurait fallu investir dans l'outil logistique. Il aurait surtout fallu investir dans les collections. Avant tout, le but de camaieu c'est de vendre des produits. Cela a été négligé. On a voulu faire une belle campagne de pub, un beau paquet cadeau mais le cadeau à l'intéirieur n'était pas en phase avec ce que les clientes attendaient"

"On a loupé le virage numérique"

"Camaieu reste encore un leader du prêt-à-porter en France mais on a loupé le virage numérique. Il n'est jamais trop tard pour redresser la barre mais il va falloir des investissement qui sont colossaux. 90 millions c'est seulement une partie de la somme dont Camaieu a besoin pour continuer à vivre", estime Laurent Gunst, le représentant du syndicat autonome majoritaire. .

Si le tribunal de commerce de Lille prononce la liquidation judiciaire, cela entrainera la fermeture des 514 magasins et la suppression de 2.600 emplois dont 500 dans le Nord et le Pas-de-Calais. "Il faudra dans ce cas négocier un plan social le plus acceptable possible pour les salariés", souligne le syndicaliste.