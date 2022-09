Camaïeu : "L'Etat accompagnera les salariés un à un", promet le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure

"C'est une grande déception. A chaque liquidation judiciaire, on est extrement déçu. On pense aux salariés", a réagi le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure ce jeudi matin sur France Bleu Nord, au lendemain de la décision du tribunal de commerce de Lille, qui va entrainer la fermeture des 514 boutiques Camaïeu en France et la suppression de 2.600 emplois.

Le ministre a rappelé que l'Etat accompagnait l'enseigne de prêt-à-porter féminin depuis plusieurs années. "Depuis le Covid-19, l'entreprise a reçu 40 millions d'euros sous forme de subvention et sous forme de prêt", a-til souligné.

"Le plan de relance manquait d'épaisseur et de crédibilité"

Roland Lescure a reproché à l'actionnaire de Camaïeu un plan de relance très tardif. "Il a été lancé très tard, début septembre. Nous avons reçu un document de l'actionnaire actuel dimanche soir, document d'une page et qui en gros demandait à l'Etat 48 millions d'euros de plus contre un engagement de l'actionnaire de 5 millions d'euros. Un engagement extremement déséquilibré dans lequel l'Etat prenait l'essentiel du risque. on se retrouvait avec beaucoup d'argent public", a-t-il précisé.

L'engagement de l'actionnaire était "insuffisant" selon le ministre et le plan de relance "manquait d'épaisseur et de crédibilité". "Je ne peux pas engager 70 millions d'euros sans un plan d'affaire crédible, sérieux, complet. Donc je suis déçu qu'on ait pas pu aller plus loin. Mais on peut pas engager de l'argent public sur une idée. On a besoin de plan d'affaire bien défini", a ajouté Roland Lescure sur France Bleu Nord.

"L'histoire ne se termine pas aujourd'hui"

Le ministre délégué à l'industrie a assuré que l'Etat accompagnerait les salariés de Camaïeu. "On va s'occuper des salariés. La marque a une valeur. On peut espérer que des boutiques et des salariés puissent être repris. L'histoire ne se termine pas aujourd'hui", a martelé Roland Lescure.

"On est à leur coté. On ne les a pas abandonné. On les accompagne depuis trois ans. On va continuer à le faire. On regrette de manière très forte ce qui est en train de se passer. L'Etat va accompagner les salariés un à un", a conclu le ministre, qui se dit à venir à Roubaix rencontrer les salariés de Camaïeu.