Camaïeu : "La liquidation judiciaire serait un scandale", dénonce le maire de Roubaix Guillaume Delbar

"La liquidation judiciaire serait un scandale", écrit le maire de Roubaix Guillaume Delbar sur Twitter à quelques heures de l'examen par le tribunal de commerce de Lille du plan de relance de l'enseigne de prêt-à-porter féminin.

Placée en redressement judiciaire depuis le 1er août, l'entreprise dont le siège st à Roubaix dans le Nord voit son avenir assombri par les difficultés financières. Elle risque la liquidation judiciaire si l'actionnaire n'apporte pas les 90 millions d'euros nécessaires pour pousuivre l'activité.

La liquidation judiciaire aurait pour conséquence la fermeture des 514 magasins de Camaïeu et la suppression de 2600 emplois dont 500 dans le Nord et le Pas-de-Calais. L'actionnaire se dit prêt ce mercredi à injecter plus de fonds mais demande à l'Etat d'apporter un soutien financier.

"Mettre tous les partenaires autour de la table"

Le maire de Roubaix Guillaume Delbar ne demande pas à l'Etat de se substituer aux actionnaires. Il faut selon lui "mettre tous les partenaires, financeurs, toutes les collectivités locales autour de la table" afin de "trouver des solutions" comme cela a été possible pour La Redoute, autre enseigne du Nord à avoir connu une grave crise.

"Oui comme la Redoute avec Nathalie Balla et son équipe en 2014, Camaïeu peut renaître. La ville de Roubaix sera mobilisée pour y apporter sa contribution", écrit encore Guillaume Delbar.